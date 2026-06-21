El Banco Central de Corea del Sur ha advertido que los enormes bonos pagados a los empleados por los gigantes tecnológicos del país — Samsung Electronics y SK hynix — representan un riesgo para la estabilidad de los precios en la economía nacional. Según el informe del regulador, estos pagos, provocados por una demanda sin precedentes en el campo de la inteligencia artificial (AI), podrían crear una reacción en cadena, provocando un aumento injustificado de los salarios y una aceleración de la inflación en todo el país. Así lo informa Ixbt.com.

Según datos del Banco Central, los pagos especiales en el sector IT aumentaron un 60,6 % en el primer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo del año pasado. En comparación, en otros sectores de la economía esta cifra es de solo el 2,1 %. Esta gran diferencia preocupa seriamente a los responsables de la política monetaria, ya que los ingresos elevados afectan directamente a los precios del mercado de consumo.

El efecto del «superciclo» en el mercado de semiconductores

El principal motor de este crecimiento financiero es el boom del mercado de chips de memoria de alta velocidad (HBM) necesarios para los sistemas de AI. Según ixbt.com, la demanda global de chips DRAM y NAND ha generado beneficios récord para Samsung y SK hynix. Como resultado, las empresas han llevado su sistema de reparto de beneficios con los empleados a un nuevo nivel.

Actualmente, SK hynix destina casi el 10 % de su beneficio operativo a incentivos para los empleados. Samsung, bajo la presión de los sindicatos, ha decidido asignar el 10,5 % de los beneficios de su división de semiconductores como bonos. Estas cifras han elevado los ingresos anuales de los trabajadores ordinarios a niveles inimaginables.

Por ejemplo, un ingeniero de la división Samsung Foundry, con un salario base de unos 52 400 dólares, puede ganar hasta 410 000 dólares incluyendo los bonos adicionales. En SK hynix, si los resultados del año fiscal son exitosos, se prevé que los pagos alcancen entre 700 000 y 900 000 dólares. Estos «ingresos puntuales ultra altos» provocan un aumento de 0,05 puntos porcentuales en los precios al consumo aproximadamente cinco meses después.

Consecuencias sociales y económicas

El gobernador del Banco Central de Corea del Sur, Rhee Chang-yong, advirtió que la presión inflacionaria podría intensificarse en el segundo semestre y acercarse al 3 %. Actualmente, el banco mantiene la tasa de interés básica en el 2,50 %, pero el enorme peso del sector tecnológico en la economía complica la situación. El impacto de los bonos ya se empieza a notar en otros sectores:

Los sindicatos de otros sectores citan los bonos récord para exigir un aumento del salario mínimo;

En la provincia de Gyeonggi, donde se encuentran las fábricas de Samsung y SK hynix, las ventas de artículos de lujo y el gasto de consumo general han aumentado drásticamente;

Existe el riesgo de que el flujo de talento en el mercado laboral se dirija únicamente hacia las empresas tecnológicas de salarios altos.

Teniendo en cuenta que las tecnologías y los electrodomésticos de Corea del Sur tienen una amplia presencia en el mercado uzbeko, los cambios económicos y el aumento de los costes de producción en este país podrían afectar indirectamente al precio de los productos exportados a largo plazo. Por ahora, el gobierno de Corea del Sur intenta mantener el equilibrio entre la riqueza traída por la AI y la estabilidad económica.