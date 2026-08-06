Vinícius Júnior, cerca de firmar un nuevo contrato con el Real Madrid

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Vinícius Júnior, cerca de firmar un nuevo contrato con el Real Madrid

Se espera que el delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior, continúe su carrera en la capital española. Según Sky Sports News, el futbolista rechazó la oferta del Arsenal y está muy cerca de firmar un nuevo contrato lucrativo con el club blanco. Así lo informa Goal.com.

En los últimos días, las negociaciones entre ambas partes tomaron un rumbo positivo tras las reuniones celebradas en Madrid. La directiva del Real Madrid ofreció al delantero un nuevo contrato considerablemente mejorado, con un salario anual de 18,5 millones de libras esterlinas.

En realidad, el acuerdo vigente debía expirar en junio del próximo año. Las primeras conversaciones para renovar comenzaron en enero de 2025, pero las negociaciones se habían prolongado hasta ahora.

El interés del Arsenal y el giro del fichaje

El Arsenal mostró un gran interés por los servicios del futbolista brasileño y estaba dispuesto a satisfacer sus primeras exigencias económicas. El equipo de Mikel Arteta había manifestado abiertamente su intención de reforzar la plantilla y ser activo en el mercado de fichajes. Sin embargo, la última oferta del Real Madrid cambió por completo la situación.

El reconocido periodista deportivo Fabrizio Romano también confirmó que se había logrado un avance importante en este asunto. Según sus palabras, las partes alcanzaron un principio de acuerdo tras una reunión presencial entre el jugador, sus representantes de la agencia Roc Nation y la directiva del Real Madrid.

Movimientos sospechosos en las redes sociales

Mientras las negociaciones entraban en una fase decisiva, Vinícius Júnior generó numerosos rumores al borrar el miércoles por la noche todas las fotografías de su cuenta de Instagram. La limpieza repentina de un perfil con casi 64 millones de seguidores reforzó las informaciones sobre un posible traspaso al Arsenal.

A pesar de ello, el entrenador del club sigue considerando al futbolista una pieza clave para la próxima temporada. El conjunto madrileño quería resolver el asunto cuanto antes para evitar problemas durante el mercado de fichajes de verano, y finalmente sus esfuerzos parecen estar dando resultados.

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