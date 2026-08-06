SpaceX pone en órbita dispositivos de comunicación satelital para smartphones convencionales

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SpaceX pone en órbita dispositivos de comunicación satelital para smartphones convencionales

Se ha dado un paso importante en el ámbito de la investigación espacial y la tecnología. Según ixbt.com, SpaceX lanzó con éxito un cohete Falcon 9 desde el cabo Cañaveral, en Florida, y llevó a la órbita terrestre baja una nueva serie de satélites destinados al sistema AST SpaceMobile. Tras este vuelo exitoso, el número de dispositivos de esta constelación orbital llegó a 13. Como lo informa Ixbt.com.

Esta misión se considera un hito importante en el desarrollo de una red global que permitirá conectar smartphones convencionales directamente a una red satelital, sin terminales especiales ni equipos adicionales. Según los planes de la empresa, la fase de pruebas beta del nuevo servicio se pondrá en marcha antes de que termine este año.

Tecnología única y características de una antena gigante

Los dispositivos BlueBird 11, BlueBird 12 y BlueBird 13, puestos recientemente en órbita, destacan por sus características estructurales. Su principal particularidad son unas enormes antenas desplegables con una superficie aproximada de 223 metros cuadrados. Esta solución tecnológica de gran escala permite mejorar considerablemente la calidad de las comunicaciones.

Los especialistas señalan que los dispositivos de nueva generación podrían ofrecer velocidades de transmisión de datos casi dos veces superiores a las de los satélites de la generación anterior. La empresa ya había demostrado una velocidad de descarga de hasta 98,9 Mbit/s al conectar directamente un smartphone convencional a un satélite.

El regreso del cohete y las posibilidades futuras

Durante el vuelo, los procesos técnicos se desarrollaron según lo previsto. La primera etapa del cohete regresó con éxito a la Tierra y aterrizó con precisión en la plataforma marítima A Shortfall of Gravitas, en el océano Atlántico. Para este propulsor, la misión tuvo carácter conmemorativo, ya que completó con éxito su 30.º vuelo. La puesta en órbita de los satélites comenzó aproximadamente 53 minutos después del despegue, y todas las operaciones concluyeron en tan solo 11 minutos.

En el futuro, se espera que la red AST SpaceMobile proporcione comunicaciones móviles espaciales fiables en cualquier lugar del mundo donde no exista cobertura celular tradicional. Esto llevará las tecnologías móviles y la conectividad global a una nueva etapa.

SpaceXFalcon 9AST SpaceMobileComunicación Por SatéliteSmartphone
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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