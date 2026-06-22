El granate descubierto por primera vez en Marte: nuevos datos sobre el pasado del planeta rojo

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El granate descubierto por primera vez en Marte: nuevos datos sobre el pasado del planeta rojo

Un equipo internacional de científicos ha logrado identificar por primera vez el mineral granate en una muestra de meteorito procedente de Marte. Este descubrimiento, realizado durante el análisis de un fragmento del meteorito NWA 8171 conservado en la colección del Museo Real de Ontario, fue publicado en la revista Geochemical Perspectives Letters. Se espera que este hallazgo cambie radicalmente las concepciones sobre la diversidad geológica del planeta rojo. Así lo informa Ixbt.com.

El granate es un mineral bien conocido en la Tierra, que generalmente se forma bajo altas temperaturas y presiones, por ejemplo, como resultado de la alteración (metamorfismo) de las rocas bajo la influencia de fuerzas geológicas profundas. En la Tierra, tales condiciones están relacionadas con el movimiento de placas tectónicas, procesos magmáticos o el impacto de grandes cuerpos celestes. Por lo tanto, el hallazgo de granate en Marte indica que existieron zonas de presión extrema o calentamiento intenso en el pasado del planeta.

Detalles del descubrimiento y métodos de investigación

Un equipo internacional liderado por investigadores de la Universidad Brock en Canadá y la Universidad de Portsmouth estudió minuciosamente esta muestra única. Inicialmente, los científicos pensaron que se trataba de piroxeno, un mineral común en Marte. Sin embargo, análisis repetidos mediante microscopía electrónica y espectroscopia láser revelaron que su estructura real era la del granate. Según ixbt.com, esto también llevó a la identificación de un nuevo tipo de roca nunca antes vista en la geología de Marte.

Los científicos consideran varios escenarios para la formación del granate. Podría haber surgido debido al metamorfismo provocado por el impacto de un asteroide, el ascenso de magma o una combinación de estos procesos. También existe una hipótesis alternativa: es posible que el mineral se haya formado fuera de Marte y haya sido transportado al planeta a través de otro meteorito.

Investigaciones futuras y desafíos

Para determinar el origen exacto del mineral, es necesario analizar los isótopos de oxígeno en su composición. Sin embargo, este método implica la degradación parcial de la muestra, lo que representa un gran problema para los científicos. El punto es que este material podría ser, hasta ahora, la única muestra conocida proveniente de Marte que contiene granate, por lo que su conservación es de suma importancia.

A pesar de la limitación de los datos, los investigadores consideran este hallazgo como un paso importante para reconstruir la historia geológica de Marte. Esto no solo amplía la lista de minerales conocidos en el planeta, sino que indica que su evolución interna fue mucho más compleja de lo que se pensaba y que experimentó procesos geológicos de alta energía. Estas muestras, con una historia de 4.500 millones de años, podrían revelar en el futuro los secretos más importantes sobre cómo se formó Marte.

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Abror Shuhratov
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