Carritos con AI comienzan a monitorear a los clientes en supermercados de EE. UU.

En las grandes cadenas comerciales de EE. UU., se están popularizando los carritos « inteligentes » que analizan el comportamiento de los compradores en tiempo real y los incentivan a comprar más productos. La tecnología Caper Cart, desarrollada por la empresa Instacart, ha iniciado la era de la « AI física » en el sector del comercio minorista. Este sistema no solo lleva la cuenta de las compras, sino que está transformando completamente la estrategia de marketing dentro de la tienda. Esto lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según información de ixbt.com, la empresa Instacart anunció que, en colaboración con la cadena de tiendas Weis Markets, ha implementado los carritos Caper Cart en varios supermercados del estado de Pensilvania. Estos carritos están equipados con varias cámaras, una báscula digital, una pantalla táctil y sistemas de localización interior. Estos dispositivos detectan en segundos frente a qué estantes se detiene el comprador y qué está añadiendo a su cesta.

Tecnología inteligente que aumenta el volumen de compras

El sistema Caper Cart funciona mediante modelos en la nube entrenados con 10 años de experiencia de Instacart y más de 1.600 millones de pedidos en línea. A través de la pantalla del carrito, se muestran al comprador mensajes publicitarios, cupones electrónicos y ofertas personalizadas según su ubicación. Por ejemplo, si el comprador está en la sección de pastas, el sistema puede recordarle una salsa o un queso complementario.

La empresa destaca que la función «Got everything you need ?» («¿Tienes todo lo que necesitas?») sugiere productos adicionales que podrían interesar al cliente. Según datos estadísticos, estas notificaciones han servido para aumentar el volumen promedio de compra en casi un 1 %. Aunque parezca una cifra pequeña, para las grandes cadenas comerciales esto significa millones de dólares en ingresos adicionales.

Además, los carritos inteligentes promocionan activamente el programa de lealtad Weis Rewards y ayudan al cliente a encontrar más rápido los productos comprados anteriormente a través de la función Buy It Again. Esto optimiza el tiempo que el comprador pasa en la tienda y asegura que la cesta se llene más rápidamente.

Recopilación de datos y perspectivas futuras

Según datos de Instacart, la tasa de implementación de los dispositivos Caper Cart se ha triplicado en los últimos años. No solo esta empresa, sino otros gigantes comerciales estadounidenses también están trabajando en sus propios carritos inteligentes. La AI ya no está presente solo en las tiendas en línea, sino que se está consolidando en los supermercados comunes, que son parte integral de nuestra vida diaria.

Sin embargo, la amplia difusión de tales tecnologías plantea dudas sobre la seguridad de los datos personales de los compradores. Las tiendas ahora tienen la capacidad de rastrear cada paso del cliente e influir directamente en su elección. Al mismo tiempo, esto brinda comodidad: pago sin colas en la caja y facilidad para encontrar el producto deseado.

Aunque estos carritos de alta tecnología aún no se utilizan ampliamente en el mercado de Uzbekistán, las grandes cadenas de supermercados del país también aspiran a la transformación digital. En el futuro, basándose en la experiencia global, es probable que aparezcan sistemas de AI que analicen el comportamiento del comprador en las tiendas locales.