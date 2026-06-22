El telescopio Nancy Grace Roman, revelador de los secretos del universo, ha llegado al sitio de lanzamiento

Los especialistas de la NASA han transportado con éxito el telescopio espacial Nancy Grace Roman, que se espera inicie una nueva era en la exploración espacial, al Centro Espacial Kennedy en Florida. Este enorme dispositivo fue ubicado en un contenedor de protección especial en la instalación Payload Hazardous Servicing Facility (PHSF). Aquí, el aparato pasará por las etapas finales de preparación antes del vuelo. Así lo informa el sitio Ixbt.com .

Actualmente, los ingenieros han comenzado los procesos de prueba de todos los sistemas del telescopio, el llenado de combustible y la adaptación a las duras condiciones del espacio profundo. Según ixbt.com, esta misión se lleva a cabo con el objetivo de crear mapas a gran escala del universo y encontrar respuestas a muchas preguntas aún desconocidas para la humanidad.

Capacidades técnicas y misión científica

El telescopio Nancy Grace Roman está equipado con un espejo principal de 2,4 metros y una óptica de campo muy amplio. Esta tecnología permitirá a los científicos estudiar la energía oscura, los exoplanetas y la estructura general del universo con una precisión sin precedentes. El dispositivo operará en un punto situado a aproximadamente 1,5 millones de kilómetros de la Tierra y tendrá la capacidad de fotografiar vastas regiones del espacio simultáneamente.

Se informó que el transporte del telescopio se realizó mediante la barcaza Pegasus. El fotógrafo Jerry Pike, especializado en temas espaciales, capturó la llegada de esta barcaza al centro Kennedy mediante un dron y publicó las imágenes en las redes sociales. Esto despertó un gran interés entre los entusiastas del espacio y confirmó una vez más la importancia de la misión.

Lanzamiento mediante el cohete SpaceX Falcon Heavy

La tarea de poner en órbita este complejo aparato científico ha sido encomendada al cohete Falcon Heavy de la compañía SpaceX, propiedad de Elon Musk. Este potente cohete, dotado de tres aceleradores, lanzará el telescopio desde la plataforma de lanzamiento LC-39A. El Falcon Heavy es considerado la opción más óptima para tales proyectos estratégicos debido a su capacidad de carga y fiabilidad.

El lanzamiento oficial de la misión está programado para el 30 de agosto de este año. Si todos los preparativos avanzan según lo previsto, la humanidad dará un nuevo paso en la exploración del universo en los primeros meses del otoño. El telescopio Nancy Grace Roman complementará las capacidades de los telescopios Hubble y James Webb para recopilar datos valiosos sobre la evolución del universo.