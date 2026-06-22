Wildberries lanza un nuevo servicio: ahora también es posible instalar equipos

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Wildberries lanza un nuevo servicio: ahora también es posible instalar equipos

Wildberries, una de las plataformas en línea más grandes de Rusia (parte del grupo RWB), amplía su campo de actividad lanzando una nueva sección de servicios en fase de prueba. Ahora, los clientes pueden no solo comprar electrodomésticos y productos electrónicos a través de la plataforma, sino también solicitar la ayuda de un especialista para su instalación, configuración y mantenimiento técnico. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

En la primera etapa de este proyecto, los servicios se ofrecen en forma de certificados electrónicos. Por el momento, esta opción solo está disponible para los residentes de Moscú. Después de comprar el cupón correspondiente, el cliente lo activa y acuerda la hora de la visita con el especialista del centro de servicio asociado.

Servicio de calidad y ahorro de tiempo

Según Ivan Osipov, director de desarrollo de proyectos comerciales y productos de RWB, el objetivo principal del nuevo servicio es atender a los clientes bajo el principio de «ventanilla única». Esto permite a los compradores resolver todos los asuntos relacionados con la compra de equipos en un solo lugar. Según la publicación ixbt.com, este sistema garantiza un servicio de calidad por parte de especialistas verificados, además de ahorrar tiempo.

En la fase inicial, se ofrece a los usuarios una lista de tareas claramente definidas y precios fijos conocidos de antemano. Esto evita costos adicionales inesperados y aumenta la confianza de los clientes en el servicio. A través de esta dirección, Wildberries aspira a convertirse no solo en un marketplace, sino en un ecosistema completo.

Perspectivas regionales

Aunque el servicio solo opera actualmente en la capital rusa, se espera que su geografía se amplíe en el futuro. Para Wildberries, que también opera activamente en el mercado de Uzbekistán, la implementación de un servicio así podría ser interesante para los consumidores locales. Se sabe que en nuestro país, al comprar un electrodoméstico grande, la tarea de encontrar un técnico y realizar la instalación suele recaer en el comprador.

Si esta experiencia resulta exitosa, es probable que Wildberries ofrezca comodidades similares a sus clientes en otras regiones, incluidos los países de Asia Central. Esto intensificaría la competencia en el mercado y contribuiría al crecimiento general de la calidad del servicio.

Cabe recordar que Wildberries ha estado desarrollando rápidamente su red de logística y servicios recientemente. El lanzamiento de este nuevo servicio es parte de la estrategia de la empresa para convertirse no solo en un proveedor de productos, sino en una plataforma que resuelva problemas domésticos de manera integral.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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