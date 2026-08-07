SpaceX y Tesla construyen la mayor fábrica de chips Terafab del mundo

Las empresas SpaceX y Tesla, propiedad de Elon Musk, anunciaron el lanzamiento de un nuevo complejo de semiconductores llamado «Terafab» en el condado de Grimes, Texas. Se espera que este proyecto se convierta en la mayor fábrica de chips del mundo y que pueda provocar un importante giro en el sector tecnológico. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, el complejo tendrá una superficie total de casi 9,3 millones de metros cuadrados, equivalente a unos 1.300 campos de fútbol, y abarcará todo el ciclo de producción de semiconductores. La fabricación de circuitos lógicos y memorias, así como su encapsulado y las pruebas finales, se concentrarán en un mismo lugar. Esta integración vertical permitirá reducir considerablemente los plazos de desarrollo y lanzamiento de nuevos procesadores al mercado.

Procesadores especiales para las tecnologías del futuro

El principal producto de la nueva planta serán procesadores especializados en cálculos de inteligencia artificial y tareas de inferencia. Está previsto que estos chips se utilicen en los robots humanoides Optimus y los taxis autónomos Cybercab de Tesla, así como en los sistemas informáticos de alto rendimiento de los centros de datos espaciales de SpaceX.

Según los cálculos de las empresas, en los próximos años sus necesidades conjuntas de potencia de cálculo superarán 1 TVt. Esta cifra es muy superior a la oferta actual del mercado mundial de semiconductores. Aunque SpaceX y Tesla aseguran que seguirán colaborando con sus proveedores actuales, han decidido crear su propia base de producción, al considerar que la industria no podrá satisfacer plenamente la demanda futura.

Financiación e impacto socioeconómico

La primera fase del proyecto requerirá una inversión aproximada de 16,8 mil millones de dólares. Está previsto que la nueva planta cree al menos 3.000 puestos de trabajo, una parte importante de los cuales se cubrirá con residentes del condado de Grimes y de los condados vecinos. Las empresas también planean colaborar estrechamente con universidades y centros educativos locales para formar a especialistas.

Según SpaceX, las actividades de la empresa en Texas ya generan más de 56.000 empleos directos e indirectos. Desde 2024, también han aportado a la región beneficios económicos por más de 28 mil millones de dólares.

Enfoque ecológico y recursos hídricos

La protección del medio ambiente recibe una atención especial durante la construcción del complejo. En particular, la planta utilizará agua del embalse Gibbons Creek en lugar de fuentes subterráneas locales. En el recinto se construirán instalaciones propias de tratamiento, se implantarán sistemas de reutilización del agua y los residuos industriales y productos químicos se gestionarán conforme a estrictos requisitos medioambientales.