SpaceX lanza el nuevo dispositivo Starfall al espacio: particularidades del proyecto

La compañía SpaceX, fundada por Elon Musk, planea hoy, 23 de junio, el primer lanzamiento al espacio de uno de sus desarrollos más recientes y misteriosos: el dispositivo Starfall. Esta misión atrae la atención de los expertos del sector no solo por su complejidad tecnológica, sino también porque podría iniciar una nueva era en el transporte espacial. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según datos de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU., el dispositivo Starfall consta de dos partes y su construcción está realizada con materiales ultra resistentes. La parte superior consiste en una estructura de aluminio de aproximadamente 1400 kg, recubierta con una capa especial de protección térmica. Esta sección contiene la carga útil principal en las etapas más altas del vuelo.

La parte inferior del dispositivo actúa como escudo térmico. Está fabricada en fibra de carbono y tiene un peso total de alrededor de 700 kg. En esta sección se han instalado tanques de presión (COPV), que suministran gas inerte (probablemente nitrógeno) para controlar la dirección durante el proceso de reentrada atmosférica.

Capacidades técnicas y aterrizaje seguro

La característica principal del dispositivo Starfall es su separación en dos partes durante la reentrada atmosférica. Tras pasar la fase de plasma, se activa un sistema de paracaídas de frenado y paracaídas principales para reducir la velocidad. Esto asegura un amerizaje (splashdown) seguro del dispositivo en el océano. SpaceX pretende, mediante esta tecnología, entregar cargas con la posibilidad de reutilización.

La compañía planea implementar la producción en serie de los dispositivos Starfall en el futuro. Se prevé el uso de estos dispositivos en diversos campos, incluidos fines humanitarios y comerciales. Sin embargo, una de las direcciones más importantes podrían ser los objetivos militares.

En particular, la capacidad de entregar cargas de un punto a otro del mundo en un tiempo extremadamente corto mediante Starfall sería muy útil para los militares. Se espera que sea una solución revolucionaria para la entrega rápida de cargas críticas a zonas de conflicto o regiones que necesiten ayuda de emergencia.

Según escribe la publicación ixbt.com, este vuelo será la misión número 29, un récord para la primera etapa del cohete Falcon 9. Anteriormente, este cohete ha sido utilizado con éxito en proyectos importantes como Crew-6, SES O3b mPOWER-B y 23 misiones Starlink. El despegue de hoy representa la siguiente prueba crucial para SpaceX en cuanto a tecnologías reutilizables.