Xiaomi presenta el robot aspirador insignia Robot Vacuum 6 Max con 35 000 Pa de potencia

Xiaomi, uno de los líderes en el mercado de electrodomésticos, se prepara para lanzar al mercado global su robot aspirador más potente e inteligente: el modelo Robot Vacuum 6 Max. Se espera que este dispositivo establezca nuevos estándares en la industria, no solo por su alta potencia de succión, sino también por su avanzado sistema de navegación basado en AI. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, el nuevo buque insignia ya ha aparecido en el sitio web oficial internacional de la compañía. Esto indica que el dispositivo saldrá a la venta en mercados fuera de China, incluida Asia Central, en las próximas semanas. Por ahora, su precio en el mercado interno chino se ha fijado en unos 680 dólares, aunque el precio global podría ser algo mayor debido a la exportación y los impuestos.

Sistema de limpieza revolucionario y capacidades técnicas

La característica principal del modelo Robot Vacuum 6 Max es su potencia de succión, que alcanza los 35 000 Pa. Esta cifra es varias veces superior a la de la mayoría de los competidores actuales en el mercado, permitiendo extraer fácilmente incluso los residuos más pesados y finos de las alfombras. Además, el dispositivo puede superar sin esfuerzo obstáculos de hasta 6 centímetros de altura (como umbrales altos).

El dispositivo es un robot aspirador y fregasuelos completo. Está equipado con una mopa de rodillo especial que se limpia continuamente con agua limpia durante el proceso. Al finalizar el trabajo, la estación de acoplamiento lava la mopa con agua caliente, la desinfecta y la seca. Esto libera completamente al usuario de la molestia de la limpieza manual.

Tres cámaras y sensores inteligentes

Los ingenieros de Xiaomi han instalado un sistema complejo compuesto por tres cámaras en el nuevo modelo. Este sistema ayuda al robot a realizar las siguientes tareas:

Identificar obstáculos en la habitación a una distancia precisa y evitarlos;

Separar los residuos sólidos de los líquidos;

Detectar áreas con un alto nivel de suciedad y aumentar automáticamente la potencia de limpieza en ese lugar;

Alertar al usuario a través de la aplicación Xiaomi Home en caso de mezcla de líquidos y residuos sólidos.

Para una limpieza de calidad a lo largo de las paredes y debajo de los muebles, el Robot Vacuum 6 Max está equipado con una mopa redonda adicional y un cepillo lateral extensible. Esta tecnología evita que el polvo se acumule en las esquinas. El dispositivo funciona de manera totalmente autónoma y, gracias a su estación de autolimpieza, reduce la intervención humana al mínimo.

En el mercado, los robots aspiradores de Xiaomi son muy populares por su relación calidad-precio. La llegada del modelo Robot Vacuum 6 Max será sin duda una excelente noticia para los consumidores locales amantes de los gadgets de alta tecnología. Se espera que pronto se anuncien la fecha de venta global y los precios exactos por región.