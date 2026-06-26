Apple aumenta oficialmente los precios de algunos dispositivos

Apple ha aumentado los precios de los dispositivos Mac, iPad, HomePod, Apple TV y Vision Pro en el mercado estadounidense. Los precios del iPhone, Apple Watch y AirPods permanecen sin cambios por ahora. La compañía justificó esta decisión debido al encarecimiento de los chips de memoria y otros componentes.

Según los nuevos precios, el MacBook Neo básico aumentó de 599 $ a 699 $. El precio del MacBook Air subió de 1099 $ a 1299 $, y el del MacBook Pro de 1699 $ a 1999 $.

El precio del iPad Air aumentó de 599 $ a 749 $, y el del iPad Pro de 999 $ a 1199 $.

Otros cambios mostrados en la imagen:

• iMac — de 1299 $ a 1499 $

• Mac mini M4 Pro — de 1399 $ a 1599 $

• Mac Studio M4 Max — de 1999 $ a 2499 $

• Mac Studio M3 Ultra — de 3999 $ a 5299 $

• Vision Pro — de 3499 $ a 3699 $

• HomePod mini — de 99 $ a 129 $

• HomePod — de 299 $ a 349 $

• Apple TV — de 129 $ a 199 $

Estos precios corresponden al mercado de EE. UU. En los puntos de venta de Uzbekistán, los cambios de precio pueden variar según los costos de importación, el tipo de cambio y el inventario de los vendedores.