Astrónomos de la NASA descubren planetas « algodón de azúcar » en el espacio

Gracias a las investigaciones realizadas con el telescopio espacial TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) de la NASA, se han identificado dos de los exoplanetas más insólitos conocidos por la ciencia. Estos objetos, denominados TOI-791 b y TOI-791 c, sorprenden a los científicos por su tamaño inmenso y su densidad extraordinariamente baja. Se ha determinado que su densidad es casi equivalente a la del «algodón de azúcar». Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Estos planetas únicos orbitan alrededor de la estrella TOI-791, similar al Sol. Dicho sistema se encuentra a aproximadamente 1 113 años luz de la Tierra. Los datos iniciales se obtuvieron mediante el método de tránsito, es decir, registrando la disminución de la luz cuando el planeta pasa frente al disco estelar. Los análisis posteriores mostraron que las propiedades físicas de estos objetos podrían cambiar nuestra percepción del universo.

«Globos» del tamaño de Júpiter

Según ixbt.com, el planeta TOI-791 b tiene casi el mismo tamaño que Júpiter, pero su masa representa solo el 3 % de la del planeta más grande de nuestro sistema solar. El segundo objeto, TOI-791 c, es incluso más grande que Júpiter en diámetro, pero su masa es solo el 5,9 % de la masa de Júpiter. Tales indicadores sitúan a estos planetas entre los objetos más «tenues» de la astronomía moderna.

Según el centro de investigación NASA Ames, la existencia de tales objetos contradice los modelos teóricos actuales sobre la formación planetaria. Los científicos intentan explicar cómo gigantes gaseosos con una masa tan pequeña pueden retener una atmósfera tan vasta. Este descubrimiento demuestra que los gigantes gaseosos del universo pueden ser más diversos de lo que pensábamos.

Vínculo gravitatorio y movimiento orbital

Las órbitas de los planetas también son peculiares: TOI-791 b completa su órbita alrededor de su estrella en 139 días, y TOI-791 c en 232 días. La identificación de órbitas tan largas es un proceso complejo que requiere una observación continua durante mucho tiempo. Otro aspecto notable del sistema es que estos dos gigantes ejercen una fuerte influencia gravitatoria entre sí.

George Dransfield, investigador de la Universidad de Oxford, señala que el hallazgo de dos planetas «ultra suaves» alrededor de una sola estrella es un fenómeno raro. Este sistema sirve como un laboratorio único para estudiar la migración y evolución de los planetas. En el futuro, se planea analizar la composición química de sus atmósferas para obtener conclusiones más precisas sobre su origen.

Actualmente, los científicos están revisando los límites de estabilidad de los gigantes gaseosos a través de estos extraños objetos en el sistema TOI-791. Este descubrimiento plantea nuevas preguntas no solo para la astronomía, sino también sobre cómo se manifiestan las leyes generales de la física en el entorno de los exoplanetas.