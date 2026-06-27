Exingenieros de Starlink fundan Eclipse Space: satélites basados en el modelo de Apple

·23·Tecnología
Exingenieros de Starlink fundan Eclipse Space: satélites basados en el modelo de Apple

Un grupo de ingenieros experimentados que participaron en la creación y expansión del proyecto Starlink de SpaceX ha anunciado una nueva startup llamada Eclipse Space. Esta empresa tiene como objetivo suministrar a Estados y grandes corporaciones una línea de satélites listos para usar y fáciles de gestionar, al estilo del iPhone. Así lo informa la publicación ixbt.com. información reporta.

Eclipse Space comenzó sus actividades hace un año en Redmond, estado de Washington, precisamente en la zona donde se fabrican los dispositivos Starlink. El fundador y CEO de la startup, Derek Werta, trabajó anteriormente en SpaceX como ingeniero gerente de cargas útiles de satélites. Según él, los primeros productos de hardware de la empresa se entregarán a los clientes este mismo año.

Un nuevo enfoque de producción

Mientras que SpaceX utiliza un modelo de integración vertical donde mantiene todos los procesos bajo su control, Eclipse Space ha elegido un camino completamente diferente, similar al de Apple. En este modelo, la startup desarrolla la arquitectura de los satélites, posee la propiedad intelectual y diseña los procesos de fabricación, pero delega el ensamblaje directo a socios regionales.

Este enfoque permite a los clientes tener su propia red de satélites sin tener que construir una infraestructura masiva al nivel de SpaceX. Actualmente, cerca de 30 empleados trabajan en la startup y más de la mitad son especialistas provenientes directamente del proyecto Starlink. Entre ellos hay ingenieros senior en antenas de fase array, software y sistemas de energía.

Capacidades técnicas y planes futuros

Se planea que el primer satélite de demostración completo de la empresa sea puesto en órbita en 2027. Este aparato se construirá sobre una plataforma de menos de 100 kg y contará con un sensor de dosis de radiación e instrumentos para medir parámetros de plasma. Los satélites operativos tendrán las siguientes especificaciones técnicas:

  • Antenas de fase array en banda S;
  • Enlaces intersatelitales en banda V;
  • Sistemas de energía de hasta 8 kW;
  • Capacidad de conexión directa a smartphones mediante tecnología Direct-to-Device.
Derek Werta destaca que el modelo de mercado actual concentra la infraestructura satelital en manos de unos pocos Estados y operadores. Otros países se ven obligados a utilizar redes ajenas mediante alquiler. Eclipse Space busca eliminar esta dependencia y ayudar a cada país a crear su propia red espacial independiente.

En el futuro, la startup planea expandir sus tecnologías hasta el internet de banda ancha e incluso centros de datos (data-centers) orbitales. Será posible lanzar más de 20 aparatos de la empresa al espacio con un solo cohete Falcon 9, lo que garantizará la eficiencia económica del proyecto.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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