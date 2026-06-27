Amenaza de la IA: los desarrolladores resultan ser la profesión más estable de la tecnología

Mientras los debates sobre la desaparición de numerosas profesiones debido al desarrollo de la inteligencia artificial (AI) están en su punto más alto, un nuevo estudio ha revelado resultados inesperados. Los desarrolladores, que a menudo se predecía que serían los primeros en ser reemplazados por la AI, siguen siendo en realidad el grupo de especialistas más estable y demandado de la industria tecnológica. Así lo indica un análisis exhaustivo realizado por la firma de capital riesgo SignalFire. De esto informa Ixbt.com en su noticia.

En el contexto de despidos masivos en la industria, la agencia de empleo Challenger, Gray & Christmas señaló que en mayo de 2024 los recortes alcanzaron el punto más alto de los últimos años. En este proceso, la inteligencia artificial fue citada por primera vez como una de las causas principales de la reducción de puestos de trabajo. Sin embargo, los analistas de SignalFire no solo se centraron en los despidos, sino también en la dinámica de contratación de millones de empleados y más de 80 millones de empresas.

Cambios en la plantilla de las grandes empresas tecnológicas

Según los resultados de la investigación, aunque el volumen total de contrataciones en gigantes como Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, NVIDIA , Tesla y Uber disminuyó un 25 % en comparación con 2019, las vacantes para ingenieros solo se redujeron un 11 %. Esto demuestra que la necesidad de desarrolladores disminuye mucho más lentamente que en otras áreas.

Un punto notable es que, para 2025, los desarrolladores representaron el 55 % de los nuevos empleados en las grandes corporaciones. Para comparar, en 2019 esta cifra era del 46 %. En el segmento de las startups, la situación es aún más positiva: las nuevas empresas tecnológicas han contratado un 7 % más de ingenieros que en 2019.

Asher Bentok, jefe de investigación de SignalFire, señaló que si la inteligencia artificial realmente estuviera reemplazando a los desarrolladores, la demanda de estos profesionales debería haber caído drásticamente. En la práctica, las herramientas de AI que crean código no están desplazando a los especialistas, sino aumentando su productividad.

Perspectivas de los líderes de NVIDIA y Anthropic

Incluso entre los líderes del sector existen opiniones diversas. Por ejemplo, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, advirtió que la AI podría eliminar la mitad de los trabajos de oficina en los próximos 5 años, mientras que el economista jefe de la empresa, Peter McCrory, afirmó que por ahora no observa un aumento del desempleo entre los desarrolladores.

El jefe de NVIDIA, Jensen Huang, mantiene una posición aún más firme. En su opinión, la implementación de agentes de inteligencia artificial no reducirá el número de ingenieros, sino que los hará aún más valiosos. Según Huang, una vez implementadas las herramientas de AI en NVIDIA, los desarrolladores comenzaron a trabajar de manera más intensiva, ya que la automatización de la escritura de código les permite dedicar más tiempo a la creación de nuevas ideas y productos.

Los expertos explican esta situación mediante la "paradoja de Jevons" en economía. Según esta, el aumento de la eficiencia en el uso de un recurso no conduce a una disminución de la demanda, sino todo lo contrario, a su incremento. En la programación, a medida que la AI abarata la escritura de código, el alcance de las tareas que las empresas deben resolver se expande, manteniendo así la necesidad de ingenieros cualificados.