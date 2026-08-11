Campeonatos de Asia: ¡nuestros atletas ganan 10 medallas en un día!

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Campeonatos de Asia: ¡nuestros atletas ganan 10 medallas en un día!

Las pruebas de la jornada del Campeonato de Asia de levantamiento de pesas para juveniles y cadetes, que se celebra en Taskent, fueron muy fructíferas para la selección de Uzbekistán. Los atletas locales ganaron un total de 10 medallas en las competiciones del 10 de agosto.

Nuestros representantes demostraron un gran nivel y ocuparon distintos puestos del podio. Durante la jornada, el balance de los anfitriones sumó 3 medallas de oro, 6 de plata y 1 de bronce .

Medallistas de oro:

  • -57 kg (Juveniles, arrancada): Marjona Abdumutalova

  • -61 kg (Juveniles, arrancada): Ziyoda Xudoyqulova

  • -61 kg (Cadetes, dos tiempos): Munisa Boltayeva

Medallistas de plata:

  • -57 kg (Cadetes, arrancada): Zarina Abdullahakova

  • -57 kg (Juveniles, dos tiempos): Marjona Abdumutalova

  • -57 kg (Juveniles, total olímpico): Marjona Abdumutalova

  • -61 kg (Cadetes, total olímpico): Munisa Boltayeva

  • -61 kg (Juveniles, dos tiempos): Ziyoda Xudoyqulova

  • -61 kg (Juveniles, total olímpico): Ziyoda Xudoyqulova

Medallista de bronce:

  • -61 kg (Cadetes, arrancada): Munisa Boltayeva

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TaskentUzbekistánMarjona AbdumutalovaZiyoda XudoyqulovaMunisa Boltayeva
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Shuhrat Razzakov
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