Shomurodov, en el radar de un gigante turco: el Beşiktaş quiere ficharlo

Tras terminar su primera temporada en la Süper Lig con 22 goles y convertirse en el máximo goleador del campeonato, Eldor Shomurodov despierta un interés creciente en el mercado de fichajes. Anteriormente se informó de que el delantero uzbeko interesaba a Fenerbahçe y Trabzonsporpero ahora su nombre también se vincula con otro gigante de Estambul.

El periodista de Fotospor.com.tr Tamer Ayeri asegura que el Beşiktaş también ha incluido a Shomurodov en su lista de fichajes. Sin embargo, el Başakşehir no quiere dejar marchar fácilmente a su referente.

El Beşiktaş busca una nueva estrella para el ataque

Según la fuente, las « águilas negras » planean reforzar considerablemente su línea ofensiva antes de la nueva temporada.

El club incorporó recientemente al surcoreano Oh Hyeon-gyu, que ha jugado en las ligas de Corea del Sur, Escocia y Bélgica. Aun así, el equipo de Estambul pretende fichar a otro futbolista de alto nivel para el ataque.

En este proceso, Shomurodov, convertido en uno de los principales goleadores del Başakşehir, también ha llamado la atención de la directiva del Beşiktaş.

Según Fotospor, el delantero uzbeko figura entre las opciones de fichaje del club.

Esto significa que Shomurodov podría entrar en la carrera por el fichaje de otro gigante turco.

22 goles lo cambiaron todo

La primera temporada de Shomurodov en Turquía aumentó notablemente su valor de mercado y su reputación.

El delantero de la selección de Uzbekistán marcó 22 goles en la Süper Lig y terminó como máximo goleador del campeonato. Su rápida adaptación al fútbol turco se considera especialmente un factor importante para los grandes clubes.

Su superioridad física en los duelos, el juego aéreo, la elección de posición dentro del área y su conocimiento del estilo de la Süper Lig lo convierten en una opción lista para rendir.

Es decir, si cambia de club, Shomurodov no necesitaría un periodo especial de adaptación al campeonato turco.

El Başakşehir tiene la sartén por el mango

Shomurodov llegó inicialmente al Başakşehir cedido por la Roma, y posteriormente el club de Estambul adquirió sus derechos federativos de forma definitiva.

Actualmente, el delantero tiene contrato con el Başakşehir hasta el 30 de junio de 2029 .

Esto refuerza considerablemente la posición del club en las negociaciones. Su contrato no le obliga a vender a Shomurodov de inmediato.

Según la interpretación de Fotospor, el Başakşehir solo considerará dejar marchar al máximo goleador uzbeko si recibe una oferta económicamente muy beneficiosa.

El precio puede convertirse en el factor decisivo

También hay informaciones sobre el interés de otros clubes por Shomurodov. Por ello, el Başakşehir puede esperar sin prisas a la mejor oferta.

Tamer Ayeri señala que, si se ofrece la cantidad exigida por el club, no se descarta autorizar el traspaso de Shomurodov. Solo después el Başakşehir podría empezar a buscar un nuevo delantero centro para reemplazarlo.

En esta situación, la principal cuestión para el Beşiktaş no será solo mostrar interés por Shomurodov, sino preparar una oferta que satisfaga al Başakşehir .

¿Tres gigantes turcos compiten por Shomurodov?

Las informaciones anteriores mencionaban el interés de Fenerbahçe y Trabzonsporpor el goleador uzbeko. Ahora el nombre del Beşiktaş se suma a la lista.

Por ahora, estos datos no significan que se haya alcanzado un acuerdo oficial por el traspaso. Sin embargo, después de una temporada con 22 goles, no es casualidad que el nombre de Shomurodov aparezca en la agenda de los principales clubes turcos.

La mayor intriga ahora es otra: ¿cuánto pedirá el Başakşehir por su máximo goleador y qué club estará dispuesto a pagar ese precio?

« Si se ofrece la cantidad que quiere el club, se permitirá la salida de Shomurodov. Después, el Başakşehir podrá fichar a otro delantero para reemplazarlo », escribe el periodista Tamer Ayeri.

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