Elon Musk adquiere una nueva startup tecnológica: Mesh Optical se une a SpaceX

La Comisión Federal de Comercio (FTC) de EE. UU. ha autorizado al multimillonario Elon Musk a adquirir Mesh Optical Technologies, una startup fundada por antiguos ingenieros de SpaceX. Se espera que este acuerdo inicie una nueva era en la creación de infraestructura de comunicaciones de alta velocidad para AI y data centers. Según Bloomberg, el regulador completó la revisión antimonopolio mediante un procedimiento acelerado. Así lo informa Techcrunch.com la noticia .

La startup Mesh Optical fue fundada el año pasado por Travis Brashears, Cameron Ramos y Serena Grown-Haeberli. Estos especialistas trabajaron previamente en proyectos de SpaceX, desarrollando sistemas de comunicación láser (optical communication links) entre los satélites Starlink. Ahora, trabajan en la adaptación de esta tecnología para data centers terrestres.

Ventajas de las tecnologías láser

Los transceptores ópticos ofrecidos por Mesh Optical son considerablemente más rápidos y eficientes energéticamente que los sistemas eléctricos tradicionales. La tecnología de transmisión de datos mediante luz permite gestionar sin latencia los flujos masivos de datos necesarios para las supercomputadoras modernas y el entrenamiento de modelos de AI.

En febrero de este año, Mesh Optical recaudó 50 millones de dólares en su ronda inicial de inversión, liderada por Thrive Capital. El rápido éxito de la startup y la atención de su antiguo empleador demuestran la relevancia de sus soluciones tecnológicas.

Importancia estratégica para SpaceX

Esta adquisición no es solo una cuestión de talento para SpaceX, sino una etapa de expansión estratégica. Recientemente, la empresa ha establecido colaboraciones con grandes desarrolladores de AI como Anthropic, Google y Reflection AI, proporcionándoles potencia de cálculo en sus data centers. Esto se ha convertido en una nueva y lucrativa línea de negocio para la compañía.

La integración de las tecnologías Mesh aumentará significativamente la eficiencia de los data centers de SpaceX. Según los expertos, estas soluciones podrían aplicarse no solo en servidores terrestres, sino también, en el futuro, en data centers orbitales en el espacio. Esto encaja perfectamente con los planes de Musk para la colonización espacial y la expansión de la cobertura de internet global.

Aunque los detalles financieros del acuerdo no se han revelado, la autorización de la FTC significa que el proceso ha entrado en su fase final. Este paso podría convertir a SpaceX en un líder no solo en la construcción de cohetes, sino también en el mercado de infraestructura de alta tecnología.