Elon Musk adquiere una nueva startup tecnológica: Mesh Optical se une a SpaceX

·20·Tecnología
Elon Musk adquiere una nueva startup tecnológica: Mesh Optical se une a SpaceX

La Comisión Federal de Comercio (FTC) de EE. UU. ha autorizado al multimillonario Elon Musk a adquirir Mesh Optical Technologies, una startup fundada por antiguos ingenieros de SpaceX. Se espera que este acuerdo inicie una nueva era en la creación de infraestructura de comunicaciones de alta velocidad para AI y data centers. Según Bloomberg, el regulador completó la revisión antimonopolio mediante un procedimiento acelerado. Así lo informa Techcrunch.com la noticia .

La startup Mesh Optical fue fundada el año pasado por Travis Brashears, Cameron Ramos y Serena Grown-Haeberli. Estos especialistas trabajaron previamente en proyectos de SpaceX, desarrollando sistemas de comunicación láser (optical communication links) entre los satélites Starlink. Ahora, trabajan en la adaptación de esta tecnología para data centers terrestres.

Ventajas de las tecnologías láser

Los transceptores ópticos ofrecidos por Mesh Optical son considerablemente más rápidos y eficientes energéticamente que los sistemas eléctricos tradicionales. La tecnología de transmisión de datos mediante luz permite gestionar sin latencia los flujos masivos de datos necesarios para las supercomputadoras modernas y el entrenamiento de modelos de AI.

En febrero de este año, Mesh Optical recaudó 50 millones de dólares en su ronda inicial de inversión, liderada por Thrive Capital. El rápido éxito de la startup y la atención de su antiguo empleador demuestran la relevancia de sus soluciones tecnológicas.

Importancia estratégica para SpaceX

Esta adquisición no es solo una cuestión de talento para SpaceX, sino una etapa de expansión estratégica. Recientemente, la empresa ha establecido colaboraciones con grandes desarrolladores de AI como Anthropic, Google y Reflection AI, proporcionándoles potencia de cálculo en sus data centers. Esto se ha convertido en una nueva y lucrativa línea de negocio para la compañía.

La integración de las tecnologías Mesh aumentará significativamente la eficiencia de los data centers de SpaceX. Según los expertos, estas soluciones podrían aplicarse no solo en servidores terrestres, sino también, en el futuro, en data centers orbitales en el espacio. Esto encaja perfectamente con los planes de Musk para la colonización espacial y la expansión de la cobertura de internet global.

Aunque los detalles financieros del acuerdo no se han revelado, la autorización de la FTC significa que el proceso ha entrado en su fase final. Este paso podría convertir a SpaceX en un líder no solo en la construcción de cohetes, sino también en el mercado de infraestructura de alta tecnología.

Elon MuskSpaceXMesh OpticalTecnologíaAI
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Países Bajos se opone a las nuevas sanciones de EE. UU.: ASML en riesgoPaíses Bajos se opone a las nuevas sanciones de EE. UU.: ASML en riesgoHoy, 06:30El gobierno de EE. UU. levanta la prohibición del modelo Mythos 5 de AnthropicEl gobierno de EE. UU. levanta la prohibición del modelo Mythos 5 de AnthropicHoy, 06:24OpenAI podría posponer su IPO hasta 2027: objetivo 1 billón de dólaresOpenAI podría posponer su IPO hasta 2027: objetivo 1 billón de dólaresHoy, 05:51La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de PerseveranceLa NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de PerseveranceHoy, 04:51California lanza el primer sistema de seguimiento de despidos causados por la AICalifornia lanza el primer sistema de seguimiento de despidos causados por la AIHoy, 04:27Científicos japoneses convierten la luz solar en radiación ultravioletaCientíficos japoneses convierten la luz solar en radiación ultravioletaHoy, 03:57
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Maquetas del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max mostradas por primera vez en video en vivo
Maquetas del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max mostradas por primera vez en video en vivo
Monstruo de autonomía: Honor X80 Pro Max con batería de 11.000 mAh revelado por primera vez
Monstruo de autonomía: Honor X80 Pro Max con batería de 11.000 mAh revelado por primera vez
Batería de 7900 mAh y 512 GB de almacenamiento: El nuevo smartphone de Honor está listo
Batería de 7900 mAh y 512 GB de almacenamiento: El nuevo smartphone de Honor está listo