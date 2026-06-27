El fin de la era del silicio: ASML inicia la producción masiva de chips fotónicos

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El fin de la era del silicio: ASML inicia la producción masiva de chips fotónicos

El gigante neerlandés de los semiconductores ASML, en colaboración con el centro de investigación TNO, ha anunciado que llevará la tecnología de chips fotónicos a una nueva etapa. El objetivo principal de este proyecto es establecer la producción masiva de circuitos integrados que intercambian datos mediante luz en Europa y provocar un cambio revolucionario en la industria. Una nueva línea de producción que se construye en el High Tech Campus de Eindhoven, Países Bajos, se convertirá en el centro principal. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Los chips fotónicos difieren fundamentalmente de los circuitos integrados de silicio tradicionales. Mientras que los chips convencionales transmiten datos a través de señales eléctricas, la tecnología fotónica realiza este proceso mediante luz (fotones). Según ixbt.com, este enfoque permite aumentar la velocidad de transmisión de datos varias veces, reduciendo drásticamente el consumo de energía. Se espera que esto resuelva uno de los mayores problemas de la tecnología moderna: el sobrecalentamiento y el alto consumo energético.

Nueva plataforma tecnológica y oportunidades

En el marco del proyecto, ASML instalará sus equipos de litografía más avanzados, específicamente escáneres DUV e I-Line, en la nueva planta. Esta línea servirá no solo para la investigación científica, sino también para probar tecnologías de producción en serie de chips fotónicos. Según los expertos, este paso es decisivo para pasar de prototipos de laboratorio a productos industriales reales.

En el proceso de producción se utilizarán obleas de 6 pulgadas basadas en fosfuro de indio (InP). Este material se considera más eficiente que el silicio en el campo de la fotónica, proporcionando mejores resultados en la generación y control de señales ópticas. Se planea que la nueva tecnología se aplique primero en las siguientes áreas:

  • Centros de datos (Data-centers) de alta velocidad;
  • Telecomunicaciones y redes 5G/6G;
  • Computadoras y computación cuántica;
  • Equipos de diagnóstico médico y sensores de alta precisión.
El proyecto no se limita solo a la producción. También participan la Universidad Tecnológica de Eindhoven, la Universidad de Twente y el centro nacional PITC. Los socios tienen como objetivo organizar seminarios científicos y demostraciones tecnológicas para representantes de la industria. Esto acelerará significativamente el proceso de convertir los desarrollos científicos en productos comerciales.

La independencia tecnológica de Europa

La dirección de ASML confía en que esta colaboración fortalecerá la posición de Europa en el mercado de los semiconductores. Mientras que las empresas asiáticas y estadounidenses lideran actualmente la producción de circuitos integrados, los logros en fotónica podrían dar una ventaja competitiva a la Unión Europea. Esta estrategia está orientada a reducir la dependencia de la región de proveedores externos.

Para países como Uzbekistán, que atraviesan una rápida transformación digital, este tipo de tecnologías serán de gran importancia en el futuro. El aumento de la eficiencia de los centros de datos y la elevación de la velocidad de Internet dependen directamente de estos cambios tecnológicos fundamentales. La popularización de los chips fotónicos indica que nuestros gadgets y sistemas de comunicación cambiarán completamente en la próxima década.

ASMLFotónicaTecnologíaCircuito IntegradoSemiconductores
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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