Un desconocido instala una red Wi-Fi falsa en un avión de Delta

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Un desconocido instala una red Wi-Fi falsa en un avión de Delta

En un avión de Delta que volaba de Las Vegas a Atlanta, uno de los pasajeros creó un punto de acceso Wi-Fi falso que imitaba la red inalámbrica real de la aeronave. El incidente alarmó a la tripulación y obligó a los pilotos a informar a los controladores aéreos. Ahora se ha abierto una investigación oficial. Techcrunch.com informa .

Según informó TechCrunch, citando a Morgan Durrant, portavoz de la aerolínea, la seguridad del vuelo nunca estuvo en riesgo y los sistemas de control del avión no se vieron afectados negativamente. También se confirmó que la red real de la aeronave no había sido vulnerada.

La aerolínea está revisando todos los hechos para recopilar información completa sobre el incidente. Según el portavoz de Delta, colaborará estrechamente con las autoridades federales y los reguladores de aviación para garantizar una investigación exhaustiva.

Desactivación de la red y mensaje de los pilotos

Tras detectar la red falsa, la tripulación decidió desactivar durante aproximadamente 30 minutos la red Wi-Fi real del avión como medida de seguridad. Al comprender la gravedad de la situación, los pilotos enviaron dos mensajes especiales a los servicios de control del tráfico aéreo durante el vuelo.

En su comunicación con los controladores aéreos, los pilotos señalaron que un pasajero desconocido había creado una red Wi-Fi fraudulenta que imitaba la red inalámbrica legítima del avión. Sin embargo, la tripulación no tenía más información sobre las intenciones o las acciones de la persona responsable.

Conferencias de ciberseguridad y riesgos tecnológicos

Según los pilotos, en ese vuelo podría haber pasajeros que regresaban de conferencias de ciberseguridad celebradas en Las Vegas la semana anterior. Las autoridades están tratando de determinar qué objetivo perseguía exactamente esa persona y qué dispositivos utilizó.

Los expertos señalan que es muy fácil configurar una red falsa o maliciosa con dispositivos disponibles en el mercado, como Wi-Fi Pineapple. Estos equipos suelen estar destinados a profesionales de las pruebas de seguridad que comprueban la protección de las empresas, así como a aficionados interesados en aprender técnicas de hacking.

El Departamento de Policía de Atlanta remitió todas las preguntas sobre el caso a las autoridades federales. Steve Kulm, portavoz de la Federal Aviation Administration (FAA), declaró que la agencia aún no había recibido un informe oficial sobre el incidente. El Federal Bureau of Investigation (FBI) no respondió de inmediato a la consulta de TechCrunch.

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Abror Shuhratov
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