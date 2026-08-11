Una IA de Yandex Books cuenta quiénes son los personajes

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Una IA de Yandex Books cuenta quiénes son los personajes

Según informó el servicio de prensa de Yandex, los suscriptores de Yandex Books ya pueden probar las primeras funciones de Lumen, un asistente de inteligencia artificial cuya integración en los servicios de entretenimiento de la empresa está prevista para más adelante. La nueva función permite a los lectores obtener información detallada sobre los personajes de una obra, su papel en el desarrollo de la trama y sus relaciones. Así lo informa .

Esta novedad resultará especialmente útil para quienes hayan hecho una pausa prolongada durante la lectura o la escucha de un audiolibro y hayan olvidado parcialmente el hilo de la trama. La inteligencia artificial registra con precisión hasta qué punto el usuario ha leído o escuchado la obra y no revela detalles innecesarios.

Un enfoque sin spoilers

Según los desarrolladores, Lumen no adelanta acontecimientos futuros y solo habla de los personajes y sucesos que el usuario ya conoce. De este modo, la intriga se mantiene durante toda la lectura.

Utilizar la nueva función también es muy sencillo: basta con pulsar el botón de Lumen en el lector electrónico o reproductor y seleccionar la sección «Sobre los personajes». Actualmente, esta función está disponible en la mayoría de los libros electrónicos y audiolibros que cuentan con personajes principales.

¿Dónde y cómo funciona?

Por ahora, esta función está disponible a través de las aplicaciones móviles de Yandex Books para los sistemas operativos Android e iOS. Además, los usuarios pueden activar el asistente de inteligencia artificial en el sitio web lumen.yandex.ru.

Los representantes de la empresa señalan que la función todavía está en fase de pruebas y que el lanzamiento general del servicio completo de inteligencia artificial está previsto para finales de este año. Esto hará que la interacción con la literatura digital sea aún más interesante e interactiva.

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Abror Shuhratov
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