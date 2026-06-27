ROBOTIS construye una fábrica de robots humanoides en Tashkent

Ha comenzado la construcción de una planta innovadora perteneciente a la empresa coreana ROBOTIS en la zona industrial « Yangi Avlod » de la ciudad de Tashkent. El proyecto se lleva a cabo por iniciativa de la asociación « O‘zeltexsanoat ».

En la nueva planta se planea producir robots humanoides equipados con tecnologías AI y sus componentes necesarios. Se espera que sea el primer centro de producción especializado en robots humanoides en Uzbekistán.

El valor total del proyecto asciende a casi 100 millones de dólares. El moderno complejo de producción se ubicará en un área de 10 hectáreas.

Una vez puesta en marcha la fábrica, se prevé dar empleo a más de 2 000 especialistas. Asimismo, se creará una base de ingeniería local y una línea de producción de alta tecnología en robótica en el país.

El viceprimer ministro Jamshid Xo‘jayev afirmó que este proyecto será un paso importante para la implementación de tecnologías AI en la industria de Uzbekistán.

El acuerdo para la ejecución del proyecto se firmó en diciembre del año pasado en Corea del Sur. Corea del Sur es uno de los principales socios tecnológicos de Uzbekistán, con inversiones totales que superan los 8 000 millones de dólares.