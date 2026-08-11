Nueva tecnología de Yandeks: la función Splitvyu para navegadores

La empresa Yandeks presentó oficialmente ante Rospatent una solicitud para registrar la nueva marca «Splitvyu». Según el servicio de prensa de la compañía, este paso supone otra etapa importante en la integración más profunda de las tecnologías de inteligencia artificial en la interfaz de sus navegadores. Ixbt.com informa .

Según los datos aparecidos en la base del Servicio Federal de Propiedad Intelectual, Yandeks planea patentar esta marca en siete clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios. Se trata de las clases 09, 35, 38, 39, 41, 42 y 45, que incluyen software, asistentes digitales personales y servicios basados en inteligencia artificial.

La inteligencia artificial y el navegador, juntos

A partir de la descripción de la solicitud, el nombre «Splitvyu» podría utilizarse para un modo especial del navegador. Esta función permitiría a los usuarios consultar páginas web y comunicarse directamente con un asistente de inteligencia artificial dentro de una sola interfaz.

La principal ventaja de esta solución es que no obliga al usuario a pasar a una ventana independiente ni a abrir una nueva pestaña del navegador. Todos los procesos se concentran en un único entorno de trabajo, lo que aumenta considerablemente la velocidad de búsqueda y análisis de información.

El entorno digital del futuro

Según explican los representantes de la empresa, el registro de esta marca demuestra que los navegadores modernos se están convirtiendo en entornos más adecuados para trabajar con herramientas de inteligencia artificial, en lugar de ser simples medios para navegar por Internet.

Mientras el papel de los asistentes de inteligencia artificial crece en el mercado de las tecnologías de la información, se espera que la integración de estas funciones en los navegadores lleve la experiencia del usuario a un nuevo nivel. Aunque todavía no se ha anunciado la fecha de lanzamiento público del proyecto, los trabajos relacionados con la solicitud de patente indican que la tecnología podría presentarse próximamente.