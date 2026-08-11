El fondo Scaleup Europe impulsa la soberanía tecnológica de Europa

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El fondo Scaleup Europe impulsa la soberanía tecnológica de Europa

La Comisión Europea anunció el lanzamiento completo del fondo Scaleup Europe, dotado con 5.700 millones de dólares (5.000 millones de euros), y la llegada de las primeras inversiones en las próximas semanas. Según ixbt.com, esta iniciativa representa un paso importante para apoyar a las start-ups en fase de crecimiento de la Unión Europea y evitar que se trasladen al extranjero. Así lo informa Techcrunch.com .

El primer acuerdo del fondo se cerró el mismo día del anuncio con ICEYE, una empresa finlandesa dedicada a la inteligencia satelital. Esta start-up, valorada actualmente en más de 11.000 millones de dólares, se convirtió en la primera empresa en recibir el apoyo de Scaleup Europe en una ronda Series F. El director ejecutivo de ICEYE, Rafal Modrzewski, destacó que las tecnologías espaciales se están convirtiendo en una infraestructura esencial para los gobiernos y señaló que, gracias a este fondo, las empresas no tendrán que abandonar Europa para competir a escala mundial.

Un paso para preservar la soberanía tecnológica de Europa

Reforzar la independencia económica y tecnológica de Europa es uno de los principales objetivos del fondo. Aunque la región no tiene dificultades para formar jóvenes talentos y crear empresas tecnológicas exitosas en sus primeras etapas, la financiación de última fase necesaria para convertirlas en líderes globales suele buscarse en el extranjero. Por ello, la Comisión Europea creó este gran fondo público-privado para cubrir esa brecha.

A diferencia de los programas gestionados por las instituciones europeas tradicionales, Scaleup Europe cuenta con el respaldo de inversores privados y está dirigido por EQT, una gestora de activos seleccionada mediante un proceso de licitación abierto. Firmas de inversión líderes como Eurazeo, Northzone, Vitruvian Partners y Atomico también optaron a este mandato.

Futuras líneas de actuación y volumen de financiación

El director ejecutivo de EQT, Per Franzen, destacó la importancia histórica de esta iniciativa para Europa. Según sus palabras, la principal tarea consiste en convertir empresas exitosas en sus primeras etapas en líderes mundiales, manteniendo sus raíces europeas. La Comisión otorgó al gestor del fondo amplias facultades para invertir en las siguientes áreas estratégicas:

  • Tecnologías profundas (Deep tech)
  • Ciencias de la vida y biotecnologías
  • Tecnologías limpias y energía
  • Fabricación avanzada, robótica y semiconductores
  • Tecnologías digitales e industria espacial
Actualmente no se sabe con exactitud cuánto dinero ha captado Scaleup Europe, pero su primer cierre se realizó con una inversión de 1.000 millones de euros de la Comisión Europea (aproximadamente 1.150 millones de dólares) y el apoyo de inversores institucionales de toda Europa. Con más de 300 millones de dólares en activos bajo gestión, EQT seguirá guiando el fondo hacia sus objetivos finales de financiación, aportando una parte significativa de su propio capital.

Scaleup EuropeICEYETecnologíasInversiónUnión Europea
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Abror Shuhratov
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