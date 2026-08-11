La actividad de la red descentralizada Bluesky disminuye

La red social descentralizada Bluesky, que alcanzó una popularidad repentina gracias a la migración masiva de usuarios desde la plataforma X, propiedad de Elon Musk, tras las elecciones estadounidenses de noviembre de 2024, ahora tiene dificultades para conservar su audiencia. Según los datos de similarweb.com, la aplicación móvil de la plataforma registró 10,4 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo en junio de 2026, lo que representa una disminución del 27,2 % frente al mismo periodo del año anterior. Techcrunch.com informa de ello.

El número de usuarios activos diarios de la aplicación móvil también continúa disminuyendo: en julio cayó un 25,6 % interanual, hasta aproximadamente 3 millones. Estas caídas indican que, aunque el número de cuentas registradas en la red sigue creciendo, una proporción menor de usuarios utiliza la aplicación de forma habitual. Esto sugiere que parte de quienes se unieron a Bluesky debido al descontento posterior a las elecciones no permaneció a largo plazo.

Estadísticas e indicadores clave

Según los expertos, lo más importante es que Bluesky no solo perdió el impulso temporal posterior a las elecciones. La aplicación ha perdido más de la mitad de sus usuarios activos mensuales desde su máximo de finales de 2024. En concreto, el promedio del cuarto trimestre de 2024 fue de 22,1 millones, mientras que en el segundo trimestre de 2026 la cifra cayó a 10,7 millones, lo que supone una disminución cercana al 52 %.

A pesar de ello, los usuarios que permanecen en Bluesky siguen mostrando un alto nivel de fidelidad. La comunidad, más pequeña, continúa siendo relativamente activa: en junio, la proporción entre usuarios activos diarios y usuarios mensuales, conocida como tasa de retención, fue de aproximadamente el 29 %, igual que en Threads, propiedad de Meta. Sin embargo, la dirección de Bluesky no considera estas cifras especialmente preocupantes, ya que la empresa centra su atención no solo en el éxito de una aplicación, sino en el desarrollo del protocolo subyacente AT Proto.

Planes futuros y situación de otras plataformas

Actualmente están creciendo proyectos basados en el protocolo AT Proto, como BlackSky y Eurosky, mientras que aplicaciones como Skylight, especializada en contenido de vídeo, ya han logrado sus primeros éxitos. Además, la empresa presentó Attie, una herramienta de investigación basada en AI, y actualmente trabaja en la privacidad y la compatibilidad con datos personales. Esto podría atraer en el futuro a un nuevo tipo de usuarios más interesados en redes privadas que en espacios públicos.

Análisis digitales similares indican que los usuarios de Bluesky no regresaron a X. Por el contrario, los usuarios activos mensuales globales de X en dispositivos móviles disminuyeron un 3 % interanual en junio, mientras que sus usuarios activos diarios cayeron un 7 % en julio, hasta 123,7 millones. Aun así, X sigue siendo una gran red social, con 302 millones de usuarios activos mensuales en total y un tráfico web en crecimiento.