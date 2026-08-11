Luis Enrique reacciona a los rumores de traspaso de Bradley Barcola

El entrenador del PSG, Luis Enrique, se negó categóricamente a responder a las últimas preguntas sobre el futuro del delantero Bradley Barcola. La situación se produce mientras el Liverpool ha iniciado una ofensiva para fichar al extremo francés, por lo que el futuro del jugador sigue siendo incierto. Goal.com informa .

Según Goal.com, el jugador de 23 años había acaparado todas las miradas al marcar tres goles en el Mundial. Ahora ha regresado a la disciplina del conjunto parisino y se ha reincorporado a los entrenamientos para preparar el partido de la Supercopa de la UEFA contra el Aston Villa, en Salzburgo.

El Liverpool y el proceso de traspaso

El club de Merseyside, representante de la Premier League, ha convertido a este talentoso futbolista en su principal objetivo del mercado de verano. Según informaciones procedentes de Francia, Barcola y el club inglés ya habrían acordado las condiciones de su contrato personal, por lo que solo falta que ambos clubes pacten el precio del traspaso.

Andoni Iraola, que se convirtió en entrenador del Liverpool, pretende reforzar las bandas del equipo con jugadores rápidos y de calidad. Aunque el club incorporó a Ronald Araújo cedido del Barcelona y fichó de forma permanente a Víctor Muñoz durante el mercado de verano, continúa buscando un extremo especializado.

La firme postura de Luis Enrique

En la rueda de prensa previa al prestigioso partido, Luis Enrique dejó clara su postura firme e invariable sobre los rumores de traspasos. Declaró que no quiere hablar del destino personal de los jugadores ni de las negociaciones de fichajes.

"No quiero hablar de ningún jugador en particular y no lo sé", afirmó Enrique. "Porque cuando te preguntan algo positivo o negativo sobre un jugador, siempre es peligroso. Solo estoy centrado en mi equipo".

Al mismo tiempo, la preparación de la Supercopa no está transcurriendo como esperaba el entrenador del PSG. El hecho de que la mayoría del equipo no regresara a los entrenamientos hasta el pasado lunes, después de participar en el Mundial, le está generando dificultades adicionales.