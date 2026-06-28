Delta Air Lines reduce el consumo de combustible en cientos de Boeing 737

Delta Air Lines, una de las mayores aerolíneas de EE. UU., ha iniciado un proyecto masivo de modernización de sus aviones Boeing 737-800 y 737-900ER. La compañía busca reducir el consumo de combustible en un 1,2 % mejorando la aerodinámica sin cambiar los motores. Aunque parezca una cifra pequeña, a escala de cientos de aviones, permite ahorrar millones de litros de queroseno. Así lo informa Ixbt.com.

En el marco del proyecto, un total de 240 aviones serán equipados con elementos aerodinámicos especiales llamados finlets. Según datos de ixbt.com, esta tecnología es la actualización aerodinámica más grande en la historia de la aerolínea. Los especialistas de Delta Air Lines confirmaron los resultados esperados tras realizar pruebas prolongadas en condiciones de vuelo reales con 22 aviones.

Gran efecto de pequeños detalles

Los finlets son pequeñas aletas aerodinámicas verticales de 64 cm de largo y 6,4 cm de alto que se instalan en la parte trasera del fuselaje. Aseguran que el flujo de aire pase suavemente por el cuerpo del avión, reduciendo la resistencia y la turbulencia en la cola. Se instalan cuatro de estos elementos en cada avión: tres en el lado izquierdo y uno en el derecho.

Lo curioso es que la razón por la que solo se instala un finlet en el lado derecho es que la situación aerodinámica allí se ve parcialmente alterada por la toma de aire de la unidad de potencia auxiliar. Esta tecnología no solo ahorra combustible, sino que también reduce las vibraciones en la cola del avión, mejorando la durabilidad de la estructura.

Desarrollo de ingeniería militar

Esta solución innovadora fue desarrollada por la empresa Vortex Control Technologies (VCT). Cabe destacar que dicha empresa fue fundada por antiguos ingenieros de la corporación Lockheed Martin. Son expertos experimentados que trabajaron en aviones de transporte militar famosos como el C-130 Hercules y el C-17 Globemaster III.

Las ventajas del nuevo sistema no se limitan solo al ahorro de combustible:

Posibilidad de prescindir de los generadores de vórtices estándar entre la quilla y el estabilizador horizontal;

Reducción de la resistencia aerodinámica general;

Disminución de la cantidad de gases nocivos emitidos al medio ambiente;

Mejora de la estabilidad de vuelo del avión.

Actualmente, los finlets cuentan con las certificaciones correspondientes para su aplicación en los modelos Boeing 737-700, 737-800 y 737-900ER. Teniendo en cuenta que los aviones de la familia Boeing 737 se utilizan activamente en el mercado aeronáutico de Uzbekistán, estas soluciones tecnológicas podrían ser económicamente atractivas para las aerolíneas locales en el futuro.

Una vez finalizado el proyecto, Delta Air Lines planea ahorrar decenas de millones de dólares anuales. Esto demuestra una vez más que incluso los cambios aerodinámicos más pequeños pueden tener una importancia enorme a escala global en la industria de la aviación.