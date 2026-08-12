Uber Freight abre una investigación por un ciberataque y una filtración de datos

·42·Tecnología
Uber Freight abre una investigación por un ciberataque y una filtración de datos

Uber Freight, la filial logística del famoso gigante internacional del transporte bajo demanda, se convirtió en objetivo de ciberdelincuentes. Según se ha sabido, un conocido grupo de hackers afirmó haber accedido ilegalmente a las redes de esta empresa de transporte y logística y haber robado datos. El incidente está siendo investigado a fondo y los especialistas de la compañía intentan recuperar el control de la situación. TechCrunch.com lo informa.

Según la agencia Reuters, un portavoz de Uber Freight declaró que el incidente cibernético no había afectado negativamente a las operaciones diarias de la empresa y que todos los sistemas funcionaban con normalidad. Aun así, el caso supone una continuación lógica de la ola de ciberataques dirigida en las últimas semanas contra empresas de transporte, grandes entidades financieras y fondos de inversión privados.

Nueva víctima del grupo Helix

Según TechCrunch, el grupo de hackers Helix, conocido por sus actividades, estaría detrás de este ciberataque. Este grupo delictivo suele robar enormes volúmenes de datos de los entornos cloud de sus víctimas y amenazar con hacerlos públicos si no recibe un pago. En su sitio especializado en filtraciones de datos, los hackers afirman haber obtenido buzones de correo electrónico, unidades de almacenamiento cloud, documentos de cuentas por pagar y documentos de despacho pertenecientes a Uber Freight.

Los periodistas de la publicación comprobaron que algunos de los archivos examinados contenían correspondencia entre Uber Freight y sus clientes que aparentemente databa de mediados de junio. Sin embargo, los especialistas no pudieron confirmar de inmediato la autenticidad de los documentos proporcionados. La empresa todavía no ha informado oficialmente de haber recibido algún mensaje de los hackers ni de haber pagado un rescate.

Análisis de Google y métodos de los hackers

Según los especialistas de seguridad de Google, el grupo Helix forma parte de un colectivo cibercriminal más amplio al que siguen bajo el nombre UNC6671. Este grupo delictivo se basa principalmente en tácticas de ingeniería social, incluido el phishing de voz (vishing). En estos casos, los delincuentes llaman a los servicios de soporte de TI y solicitan restablecer las contraseñas de los empleados.

Los investigadores de ciberseguridad llevan mucho tiempo advirtiendo que este tipo de ataques, que pueden parecer simples y rudimentarios, son extremadamente eficaces para engañar al factor humano. En su blog oficial, Google indicó que había analizado las billeteras de bitcoin del grupo y que, entre enero y mayo de este año, se habían recibido al menos 10,6 millones de dólares en concepto de rescates.

Uber FreightCiberataqueTecnologíaSeguridadGoogle
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Presentado el Google Pixel 11 Pro Fold: pantalla más brillante y cuerpo reforzadoPresentado el Google Pixel 11 Pro Fold: pantalla más brillante y cuerpo reforzadoAyer, 23:59El número de usuarios del servicio de IA Gemini de Google supera los 1.000 millonesEl número de usuarios del servicio de IA Gemini de Google supera los 1.000 millonesAyer, 23:52La multa de 24 millones de dólares de Grubhub llegó a los usuariosLa multa de 24 millones de dólares de Grubhub llegó a los usuariosAyer, 23:52Google presenta Pixel Tag, su dispositivo rival del Apple AirTagGoogle presenta Pixel Tag, su dispositivo rival del Apple AirTagAyer, 23:26El creador de Devin, basado en IA, se prepara para captar inversión con una valoración de 40.000 millones de dólaresEl creador de Devin, basado en IA, se prepara para captar inversión con una valoración de 40.000 millones de dólaresAyer, 23:26DapuStor presenta un SSD de 512 TBDapuStor presenta un SSD de 512 TBAyer, 22:59
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños
Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños