La startup Lovable recauda 400 millones de dólares con una valoración de 13.300 millones

La conocida startup europea de «vibe-coding», Lovable, confirmó una valoración de 13.300 millones de dólares en su nueva ronda de financiación y recaudó 400 millones de dólares adicionales. Según la información difundida por TechCrunch, la empresa cerró esta vez su ronda Series C bajo el liderazgo de Menlo Ventures y Scaleup Europe Fund, con la participación de decenas de otros inversores. Techcrunch.com informa .

Esta importante ronda de financiación se produjo después de que la startup anunciara en junio que sus ingresos recurrentes anuales (ARR) habían alcanzado los 500 millones de dólares. Como comparación, en la ronda anterior, anunciada en diciembre del año pasado, la empresa recaudó 330 millones de dólares con una valoración de 6.600 millones de dólares. En aquella ocasión, Menlo Ventures también estuvo entre los principales inversores y lideró la operación.

Infraestructura y capacidades de inteligencia artificial en expansión

A medida que crece la startup, sus necesidades de backend y sus capacidades técnicas también se vuelven considerablemente más complejas. Actualmente, la plataforma reúne más de 60 millones de proyectos, que atraen a más de 900 millones de visitantes al mes. Estas cifras exigen aumentar aún más la capacidad técnica de la plataforma.

Según los informes, Lovable ofrece a sus usuarios, además de las variantes habituales de modelos avanzados, su propio modelo de inteligencia artificial entrenado en un entorno interno especializado. Asimismo, en junio la empresa firmó un contrato plurianual con Google Cloud, lo que indica que el uso de sus servicios en la nube se ha multiplicado por cinco.

La influencia en el mercado tecnológico europeo

La empresa no solo desarrolla su producto principal, sino que también apoya a otras startups prometedoras de Europa. En particular, Lovable ha invertido en Atech, una startup danesa dedicada al diseño de equipos técnicos. Según los expertos, este tipo de colaboraciones es importante para fortalecer el ecosistema de innovación en Europa.

Cabe señalar que entre los nuevos inversores de la ronda Series C también se encuentra Regent, la firma de inversión propietaria de TechCrunch. El éxito de esta ronda de financiación permitirá a Lovable consolidar aún más su posición en el mercado tecnológico global.