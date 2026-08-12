Smartphone iQOO Z11: batería de 7050 mA•ch y funciones de inteligencia artificial

Mientras el mercado de las tecnologías de nueva generación evoluciona rápidamente, los principales fabricantes buscan ampliar aún más las capacidades de sus dispositivos. Según ixbt.com, el próximo smartphone iQOO Z11 está llamando la atención de los entusiastas de la tecnología por sus avanzadas características, entre ellas una batería de gran capacidad y modernas funciones de inteligencia artificial. Al respecto, Ixbt.com informa .

Una de las principales ventajas del dispositivo es su potente batería de 7050 mA•ch de capacidad. Está diseñada para ofrecer una autonomía prolongada durante la lectura, la creación de contenido, los juegos y las tareas cotidianas que requieren varias aplicaciones. Por ahora, el fabricante mantiene en secreto la potencia de su tecnología de carga rápida.

La inteligencia artificial y sus funciones avanzadas

El fabricante pone especial énfasis en las tecnologías de inteligencia artificial en este nuevo modelo. El smartphone iQOO Z11 incorporará la función AI Captions, que permite convertir grabaciones de voz en texto y traducirlas mediante los servicios Google Gemini y Microsoft Azure. Las herramientas AI Creation también ayudarán a resumir documentos, mejorar tareas, generar nuevas ideas y crear distintos tipos de contenido.

Entre las capacidades del dispositivo también se incluyen la asignación adecuada de tareas entre distintos modelos Gemini, el procesamiento de datos en tiempo real, la conservación del contexto de las conversaciones y la popular función Circle to Search. Todo ello facilitará considerablemente las actividades diarias del usuario en el entorno digital.

Pantalla y especificaciones técnicas

El smartphone cuenta con el procesador MediaTek Dimensity 7500 Turbo, que ofrece un alto rendimiento. El dispositivo también destaca por su pantalla: estará equipado con un panel AMOLED curvado en los laterales de 6,83 pulgadas. La pantalla ofrecerá una frecuencia de actualización de 144 Hz, un brillo de hasta 2000 nit en modo HBM y de 3000 nit en el pico de luminosidad local.

En cuanto al aspecto exterior y el diseño, los compradores podrán elegir entre dos atractivos colores: Celestial Blue y Aurora Green. Por el momento, no se han revelado por completo los datos oficiales sobre las cámaras ni sobre las capacidades de almacenamiento y RAM. Se espera que sus detalles se conozcan próximamente.