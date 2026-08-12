Descubren que uno de los pilotos pilotaba el avión bajo los efectos de las drogas

Un avión de la compañía india Air India perdió repentinamente casi 90 metros de altitud durante el vuelo. Al principio se pensó que la causa había sido una turbulencia. Sin embargo, posteriormente se descubrió que uno de los pilotos estaba bajo los efectos de las drogas durante el vuelo.

El incidente ocurrió el 4 de agosto a bordo de un Airbus A320neo que cubría la ruta Phuket-Nueva Delhi. La brusca pérdida de altitud dejó heridos a 20 pasajeros y 4 miembros de la tripulación. Diecisiete de ellos fueron trasladados al hospital.

La situación podría haber sido aún más grave, pero el copiloto tomó el control a tiempo. Consiguió controlar el avión y aterrizarlo de forma segura en Nueva Delhi.

Actualmente se están estudiando todos los detalles del incidente. El Ministerio de Aviación de la India lleva a cabo una investigación sobre lo ocurrido.