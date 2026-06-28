Dragonfly Energy patenta un método revolucionario para la producción de baterías solid-state

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Dragonfly Energy patenta un método revolucionario para la producción de baterías solid-state

La empresa estadounidense Dragonfly Energy está a punto de obtener una patente para una nueva tecnología que promete marcar un giro importante en el campo de los sistemas de almacenamiento de energía. La oficina de patentes de EE. UU. ha aprobado la solicitud de la compañía sobre un método completamente nuevo para fabricar baterías solid-state. Esta innovación representa un paso crucial hacia la creación de fuentes de energía más seguras y económicas para los vehículos eléctricos y gadgets modernos. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La importancia principal de la tecnología presentada por la empresa no radica en la composición química de la batería, sino en la eficiencia de su proceso de preparación. Según Ixbt.com, Dragonfly Energy propone abandonar las suspensiones líquidas tradicionales en favor de un método de trabajo con polvos secos. Este método simplifica significativamente la cadena de producción y contribuye a reducir los costes.

Electrodos secos y eficiencia energética

En la producción tradicional de baterías, se requieren hornos gigantes y una gran cantidad de energía eléctrica para secar los electrodos. La tecnología de Dragonfly evita esta etapa mediante el prensado y laminado de polvos secos. Como resultado, el espacio de las líneas de producción se reduce y ya no es necesario el uso de solventes tóxicos perjudiciales para el medio ambiente.

Cabe destacar que Tesla también ha estado trabajando en una tecnología de "electrodos secos" similar durante varios años. Sin embargo, Dragonfly Energy considera que su enfoque es más universal. Se enfatiza que el nuevo método es adecuado no solo para baterías solid-state, sino también para baterías de litio-ferro-fosfato, litio-metal e incluso de sodio-ion.

Perspectivas a escala industrial

Para países como Uzbekistán, donde el mercado de vehículos eléctricos se desarrolla rápidamente, estas tecnologías son importantes ya que podrían conducir a una disminución del precio de los vehículos en el futuro. Las baterías solid-state son mucho más seguras que sus análogos de litio-ion habituales, con menor probabilidad de incendio y mayor capacidad energética. La reducción de los costes de producción asegurará que esta tecnología llegue más rápido al mercado masivo.

Según Denis Fares, director general de Dragonfly Energy, este proceso patentado hará realidad la producción comercial a gran escala de baterías solid-state. La empresa planea ahora probar la tecnología a nivel industrial y colaborar con grandes gigantes automotrices. Las principales ventajas del nuevo método son:

  • Reducción del número de operaciones de producción;
  • Disminución significativa del consumo de energía;
  • Eliminación total de solventes tóxicos;
  • Compactación y eficiencia de las líneas de producción.
Actualmente, una vez finalizados los trámites y pagadas las tasas de la patente, Dragonfly Energy se convertirá en la propietaria total de esta tecnología. Esto permitirá a la empresa competir con los grandes actores del mercado global de baterías, incluidos los fabricantes de Corea del Sur y China.

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Abror Shuhratov
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