El acelerador de partículas más grande y potente del mundo — el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) — ha suspendido temporalmente sus actividades para un proceso de modernización a gran escala de cuatro años. Se espera que este proyecto, llevado a cabo por el CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear), abra una nueva era en el estudio de los secretos más fundamentales del universo, incluyendo la materia oscura y la energía oscura. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Ubicada en la frontera entre Suiza y Francia, a 100 metros de profundidad, esta instalación en forma de anillo gigante de 27 kilómetros revolucionó el mundo científico en 2012 con el descubrimiento del famoso bosón de Higgs. Ahora, los especialistas pretenden elevar el dispositivo a un nivel aún más potente. Tras la modernización, el complejo pasará a llamarse High Luminosity Large Hadron Collider (HL-LHC) y se prevé que su versión actualizada entre en funcionamiento en junio de 2030.

Diez veces más colisiones

Según el director del proyecto, Markus Tserlauf, esta etapa es decisiva para el éxito de todo el programa. El objetivo principal de la modernización es aumentar drásticamente el número de colisiones de partículas, es decir, la "luminosidad" (luminosity). Según el plan, este indicador aumentará 10 veces respecto al nivel actual, lo que permitirá a los científicos recopilar 100 veces más datos que hoy en día.

Para lograr este objetivo, se reemplazará completamente una sección de casi 1,2 kilómetros del anillo del acelerador. Se instalarán nuevos imanes superconductores que permitirán enfocar los haces de partículas con mayor precisión. Como resultado, el número de colisiones en cada acto de interacción aumentará de 60 a 200. Para los físicos, esto significa una cantidad de materia prima sin precedentes.

La inteligencia artificial vendrá en ayuda

Este enorme crecimiento del flujo de datos plantea nuevos desafíos tecnológicos a los ingenieros. Es físicamente imposible almacenar todos los miles de millones de eventos que ocurren cada segundo. Por ello, los especialistas del CERN planean utilizar sistemas de inteligencia artificial (AI) para filtrar las colisiones más importantes y prometedoras en tiempo real.

Según ixbt.com, la inteligencia artificial no reemplazará a los físicos, sino que actuará como un filtro. Los sistemas AI identificarán instantáneamente eventos raros que podrían ser señales de una "nueva física" y los separarán para análisis posteriores. Esto ayudará a los científicos a investigar la materia y la energía oscura, que constituyen el 95% del universo pero que aún nos son desconocidas.

La implementación del proyecto HL-LHC es importante no solo para la física teórica, sino también para el desarrollo de las altas tecnologías. La experiencia del CERN siempre ha sido centro de interés para los jóvenes científicos e investigadores uzbekos. Este paso hacia la respuesta a preguntas fundamentales sobre la creación del universo y la estructura de la materia podría cambiar completamente la concepción de la humanidad sobre las leyes de la naturaleza.