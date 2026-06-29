Secreto del pasado del sistema solar: el acercamiento de una estrella pudo alterar la nube de Oort

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Secreto del pasado del sistema solar: el acercamiento de una estrella pudo alterar la nube de Oort

Un nuevo estudio basado en los datos de la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea (ESA) ha revelado un evento gravitatorio masivo ocurrido en los confines del sistema solar. Según los científicos, el paso de la estrella HD 7977 cerca del sistema solar hace aproximadamente 2,5 millones de años pudo haber alterado completamente la dinámica de la nube de Oort, considerada como un reservorio de cuerpos helados. Así lo informa Ixbt.com

Normalmente, se pensaba que el movimiento de los cometas de periodo largo estaba influenciado por las mareas gravitatorias de la galaxia Vía Láctea. Sin embargo, el análisis de las órbitas cometarias mostró que sus direcciones de entrada al sistema solar son más irregulares y aleatorias de lo esperado. Esto indica que hubo alguna influencia externa poderosa.

El impacto de la estrella HD 7977 en la lluvia de cometas

Según los modelos matemáticos, la estrella HD 7977 pudo haber pasado a una distancia de entre 6 000 y 10 000 unidades astronómicas del Sol. Este acercamiento permitió que el campo gravitatorio de la estrella desestabilizara los cuerpos de la nube de Oort. Como resultado, una parte de estos objetos fue dirigida hacia la parte interna del sistema solar, generando una «lluvia de cometas» que se extiende durante millones de años.

Los investigadores analizaron las órbitas de 112 cometas observados desde 1989 y determinaron que su movimiento se ajusta mejor al modelo de influencia estelar. Si se confirma esta teoría, la abundancia de cometas que observamos actualmente podría ser el eco final de aquel antiguo encuentro.

Este descubrimiento también nos obliga a revisar nuestras concepciones sobre el número total de objetos en la nube de Oort. Si el flujo actual de cometas fue intensificado artificialmente por la influencia de una estrella, es probable que la densidad real de los cuerpos en el espacio exterior sea la mitad de lo que pensábamos.

Observaciones futuras e incertidumbres

Cabe señalar que el modelo aún no es perfecto. Los científicos señalan que existen discrepancias entre las medidas de las órbitas de los cometas y los cálculos. Factores no gravitatorios, como los flujos de gas y polvo que emanan del núcleo de los cometas, podrían ser la causa. Asimismo, se requiere precisar más los datos sobre la trayectoria exacta de la estrella HD 7977.

En un futuro cercano, los nuevos datos del observatorio Vera C. Rubin y de la misión Gaia ayudarán a verificar esta hipótesis. El estudio de tales anomalías en los confines del sistema solar es fundamental no solo para la astronomía, sino también para comprender los cambios climáticos y biológicos pasados de la Tierra.

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Abror Shuhratov
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