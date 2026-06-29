Apple ha definido sus planes para 2027: se esperan el iPhone 19 Pro y un iPhone Ultra plegable

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Apple ha definido sus planes para 2027: se esperan el iPhone 19 Pro y un iPhone Ultra plegable

Apple continúa dando forma a su estrategia a largo plazo. Según nueva información proporcionada por el conocido insider chino Digital Chat Station, el gigante de Cupertino ya ha comenzado a diseñar la línea de smartphones que se lanzará en 2027 y ha pasado a la fase de prueba de algunos prototipos. Esto está generando un gran interés en el mundo tecnológico. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según las filtraciones, Apple ampliará significativamente su gama de productos en 2027. Específicamente, el trabajo en el modelo iPhone 19 Pro ya ha comenzado, mientras que se dice que la segunda generación del iPhone Ultra plegable, que se espera sea el dispositivo más caro e innovador de la compañía, también se encuentra en fase de diseño. Esto demuestra la intención de Apple de entrar seriamente en el mercado de los dispositivos plegables.

Tecnologías de pantalla y nuevos modelos

Según Digital Chat Station, el iPhone Air 2 contará con una pantalla LTPO OLED de 6,55 pulgadas. Esta pantalla tendrá una resolución 1,5K y soportará una frecuencia de actualización de 120 Hz. Esto asegurará que el dispositivo no solo sea delgado, sino también tecnológicamente avanzado. Para los usuarios uzbekos, modelos tan delgados y potentes siempre han estado en el centro de atención.

El modelo iPhone 18 básico tampoco ha sido olvidado. El insider señala que este dispositivo tendrá una pantalla LTPO OLED de 6,3 pulgadas. Se espera que su resolución y frecuencia de actualización sean iguales a las del iPhone Air 2. Esto significa que incluso los modelos estándar alcanzarán un alto nivel de fluidez de imagen y eficiencia energética.

El modelo iPhone 18e, destinado al segmento más económico, tendrá características un poco más sencillas. Estará equipado con un panel LTPS OLED de 6,12 pulgadas. Aunque la resolución de la pantalla sea 1,5K, la frecuencia de actualización se mantendrá en 60 Hz. Esta es la estrategia habitual de Apple para cubrir diferentes rangos de precios.

Fiabilidad del insider y perspectivas futuras

Digital Chat Station ya ha anunciado primero muchas noticias importantes en el mundo de la tecnología. Por ejemplo, predijo con precisión las características del Xiaomi 15 y Xiaomi 15 Pro, y fue el primero en compartir la información sobre la brillante pantalla Samsung del smartphone Realme GT 7 Pro. Por ello, sus pronósticos sobre Apple son tomados en serio por los expertos.

Actualmente, los ingenieros de Apple no solo trabajan en las especificaciones técnicas, sino también en nuevos form-factors. Las noticias sobre la segunda generación del modelo iPhone Ultra con pantalla plegable indican que la compañía está preparando una respuesta competitiva frente a Samsung y otros rivales. Se espera que 2027 sea un año de giro radical para los smartphones de Apple.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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