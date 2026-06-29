Machenike presenta un mini PC económico capaz de ejecutar Cyberpunk 2077

En el mundo de las tecnologías modernas, la fusión de la compacidad y el alto rendimiento es cada vez más importante. Machenike ha presentado su actualizado GTR Mini PC. Este pequeño ordenador atrae la atención no solo por las tareas diarias, sino también por su capacidad para ejecutar sin problemas juegos modernos exigentes en recursos. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información de ixbt.com, la característica principal del nuevo modelo es el equilibrio entre su precio y sus capacidades. Comercializado en el mercado chino a aproximadamente 690 dólares estadounidenses (4 699 yuanes), el dispositivo permite, a pesar de su pequeño tamaño, jugar a juegos «pesados» como Cyberpunk 2077 en ajustes medios. Esto lo convierte en una opción atractiva tanto para empleados de oficina como para entusiastas del gaming con presupuesto limitado.

La base técnica del dispositivo se basa en el procesador AMD Ryzen 7 255H. Este chip cuenta con 8 núcleos y 16 hilos, con una frecuencia máxima que alcanza los 4,9 GHz. La memoria caché es de 24 MB. En cuanto a los gráficos, el núcleo de vídeo integrado Radeon 780M se encarga del sistema. El fabricante destaca que este GPU proporciona una tasa de fotogramas estable en juegos populares como GTA V, Forza Horizon 5, Genshin Impact y Fortnite.

Diseño compacto y potente sistema de refrigeración

El chasis del Machenike GTR Mini PC ocupa solo 0,74 litros. Sus dimensiones son 128 x 128 x 45,1 mm y su peso es de unos 650 gramos. Estas dimensiones hacen que el ordenador sea muy conveniente para ocultarlo detrás de un monitor o llevarlo en un bolso. Comparado con las grandes torres de sistema del mercado, este gadget tiene una gran ventaja en cuanto al ahorro de espacio.

Para evacuar eficientemente el calor dentro del pequeño chasis, se ha instalado el sistema de refrigeración MER 1.0. Consta de un ventilador y dos tubos conductores de calor. El sistema está diseñado para funcionar de forma estable a 65 W y puede soportar hasta 70 W en cargas cortas. Esto evita el sobrecalentamiento del dispositivo incluso durante largas sesiones de juego.

La memoria y las posibilidades de expansión también complacerán a los usuarios. El dispositivo está equipado con 16 GB de RAM DDR5 y un SSD PCIe 4.0 de 1 TB. Lo más importante es que el fabricante ha dejado la posibilidad de modernizar el ordenador en el futuro. Específicamente, la capacidad de memoria puede aumentarse a través de los slots de memoria de doble canal y un slot M.2 adicional.

Interfaces y conectividad

A pesar de su pequeño tamaño, el Machenike GTR Mini PC está equipado con todos los puertos necesarios. Esto permite adaptarlo a cualquier espacio de trabajo moderno:

USB4 y varios puertos USB estándar;

salidas de vídeo HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4;

puerto Ethernet de 2,5 Gbps;

conectores de audio.

Este mini PC es adecuado no solo para juegos, sino también para tareas complejas como el montaje de vídeo o la programación. Actualmente, el dispositivo ya está a la venta en el mercado chino, y se espera que en los próximos meses esté disponible para los usuarios a través de plataformas globales. Estas soluciones compactas demuestran una vez más que pueden sustituir a los ordenadores tradicionales de gran tamaño.