La Tierra puede estar tranquila: nuevas conclusiones sobre el riesgo de los grandes asteroides

Los investigadores espaciales han anunciado que hay razones para estar tranquilos respecto a los cuerpos celestes que podrían representar el mayor peligro para el planeta Tierra. Las observaciones realizadas en los últimos años indican que el proceso de identificación de los grandes asteroides que se acercan a nuestro planeta está casi completado y no existe riesgo de una catástrofe global en los próximos 100 años. Esto lo informa la noticia de Ixbt.com.

Según Sergey Yazev, profesor de la Universidad Estatal de Irkutsk e investigador principal del Instituto de Física Solar, el descubrimiento de nuevos asteroides con un diámetro superior a un kilómetro prácticamente se ha detenido. Esto significa que no quedan «amenazas ocultas» masivas, desconocidas para la humanidad, que puedan impactar la Tierra inesperadamente en las regiones del espacio cercanas.

Los objetos grandes están bajo control

El científico destaca que todos los asteroides de más de un kilómetro ya han sido cartografiados por los astrónomos y sus trayectorias han sido calculadas. Según Ixbt.com, ninguno de estos grandes objetos tiene probabilidad de colisionar con la Tierra durante al menos un siglo. Esta conclusión se explica por el aumento de la eficiencia de los telescopios modernos y los sistemas de monitoreo espacial.

Sin embargo, la situación es un poco diferente con los cuerpos celestes de menor tamaño. Cada día, los especialistas detectan decenas de nuevos asteroides que se desplazan cerca de la Tierra. Su tamaño varía desde unos pocos metros hasta varias decenas de metros, y estos cuerpos a menudo se detectan solo cuando están muy cerca de nuestro planeta, pocos días antes de la colisión.

Pequeños asteroides y protección atmosférica

Los asteroides pequeños no representan un peligro global para la Tierra. La mayoría de ellos se queman completamente debido a la fricción al entrar en la atmósfera de nuestro planeta. Solo en unos pocos casos, sus restos pueden caer a la superficie en forma de meteoritos, pero este proceso no provoca daños significativos.

Hoy en día, la comunidad astronómica mundial centra su atención principalmente en mejorar los sistemas de detección temprana de objetos de tamaño medio y pequeño. Aunque el problema de los grandes asteroides se considera resuelto, el monitoreo constante del espacio no se detiene. Estas conclusiones científicas permiten realizar pronósticos más fiables sobre la seguridad de la humanidad en el espacio.