Trágico accidente de helicóptero de Saudi Aramco en Arabia Saudita

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Trágico accidente de helicóptero de Saudi Aramco en Arabia Saudita

Catorce personas murieron tras la caída de un helicóptero perteneciente a la compañía Saudi Aramco en la ciudad de Ras Tanura, Arabia Saudita. TASS informó basándose en un comunicado del Ministerio de Energía del país.

Se informó que el incidente ocurrió el 28 de junio. Ninguno de los ocupantes del helicóptero sobrevivió. Se dice que todas las víctimas eran ciudadanos saudíes.

Las autoridades competentes del país han comenzado a investigar la causa del accidente. Se espera que se analice el estado técnico de la aeronave y el proceso de vuelo.

Ras Tanura es una de las principales zonas de la industria petrolera de Arabia Saudita. La ciudad alberga una gran refinería de Saudi Aramco y una terminal importante para el envío de petróleo por mar.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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