Accidente aéreo en Francia deja 11 muertos

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Accidente aéreo en Francia deja 11 muertos

Se ha producido otro grave accidente aéreo en Francia. Una avioneta utilizada para el paracaidismo se estrelló en la comuna de Tomblaine, cerca de la ciudad de Nancy, resultando en la muerte de las 11 personas a bordo. Así lo France 24 informó el canal de televisión.

Se informó que la tragedia ocurrió el 28 de junio alrededor de las 11:00 hora local. El avión Grand Nancy-Tomblaine se estrelló en una zona residencial de la calle Salvador Allende, en Tomblaine, poco después de despegar del aeródromo.

Según los datos preliminares, había un total de 11 personas a bordo. Entre ellas se encontraban un piloto experimentado, cinco instructores de paracaidismo y cinco pasajeros que probaban el salto por primera vez. Todos fallecieron en el lugar del accidente.

Según los informes, la mayoría de los pasajeros fallecidos eran enfermeras que trabajaban en la ciudad de Nancy. Habían realizado el vuelo para participar en una práctica de paracaidismo.

Tan pronto como se recibió la noticia del incidente, se desplegaron grandes fuerzas y medios en el lugar. En las labores de rescate participaron 50 bomberos, 25 equipos especiales, brigadas de urgencias médicas y agentes de policía. El área fue totalmente acordonada y se reforzaron las medidas de seguridad.

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, y el ministro de Transportes, Philippe Tabaro, se trasladaron personalmente al lugar. Según la información preliminar proporcionada, el avión perdió el control inesperadamente y se estrelló pocos minutos después del despegue.

Actualmente se ha iniciado una investigación oficial para determinar las causas exactas del accidente aéreo. Especialistas de la oficina de seguridad de la aviación civil de Francia han comenzado a estudiar los restos del avión y a realizar peritajes técnicos.

Según las primeras hipótesis, el accidente pudo ser causado por un fallo técnico en el motor del avión o por un desequilibrio de peso en el interior de la aeronave. No obstante, los expertos subrayan que es prematuro sacar conclusiones definitivas hasta que concluya la investigación.

Según la oficina de seguridad de la aviación civil de Francia, este accidente se considera uno de los accidentes aéreos con más víctimas en la historia de la aviación civil del país, sin contar la aviación militar y comercial.

Se espera que se brinde información adicional sobre las causas exactas y los factores que provocaron el accidente una vez que se publiquen los resultados de la investigación.

FranciaTomblaineNancyLaurent NuñezPhilippe Taparot
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Aziza Shukhratova
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