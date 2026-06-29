El primer smartphone plegable de Apple: diseño y características del iPhone 18 Ultra

Los rumores de que Apple está trabajando en su primer smartphone plegable están generando un gran interés en el mundo tecnológico. En las redes han aparecido las primeras imágenes de maquetas del dispositivo, que se espera sea llamado iPhone 18 Ultra (o iPhone 18 Fold). Esta novedad podría ser un punto de inflexión largamente esperado para los fans de Apple, ya que la compañía llega mucho más tarde que sus competidores al mercado de los dispositivos plegables. Así lo informa Ixbt.com.

Según la información de ixbt.com, el nuevo dispositivo se presenta en color negro y contará con una amplia pantalla plegable que recuerda al modelo Huawei Pura X Max. La compacidad y el grosor del dispositivo son el centro de atención, ya que plegado podría competir con el Samsung Galaxy Z Fold7. En estado abierto, se espera que el grosor del smartphone sea de solo 4,5 mm, lo que lo convertiría en uno de los gadgets más delgados del mercado.

Especificaciones técnicas y dimensiones de pantalla

Se espera que el iPhone 18 Ultra sorprenda no solo por su diseño, sino también por su potencia técnica. Según las estimaciones, el smartphone tendrá las siguientes características:

Diagonal de la pantalla principal interna — 7,76 pulgadas;

Pantalla auxiliar externa — 5,49 pulgadas;

Chip Apple A20 Pro y 12 GB de RAM;

Sistema de doble cámara ubicado en un bloque ovalado;

Nuevo botón Camera Control.

Las imágenes de la maqueta reflejan que la cámara frontal para la pantalla interna está en la esquina superior izquierda, mientras que la cámara de la pantalla externa está centrada. Además, en el lateral del cuerpo, aparte de los botones estándar de encendido y volumen, existe un botón Camera Control especial para el control rápido de las fotos.

Fecha de presentación y perspectivas de mercado

Se presume que Apple presentará este producto revolucionario el 8 de septiembre de 2026, junto con los modelos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Esta estrategia servirá para fortalecer aún más la posición de la compañía en el segmento premium. Teniendo en cuenta que la demanda de smartphones plegables está creciendo también en el mercado de Uzbekistán, el iPhone 18 Ultra se convertirá en una de las novedades más esperadas para los entusiastas locales de los gadgets.

Cabe señalar que las versiones estándar y económica de la serie iPhone 18 (iPhone 18e) se espera que salgan a la venta un poco más tarde, en la primavera de 2027. No hay duda de que la entrada de Apple en el mercado de dispositivos plegables llevará la competencia entre Samsung y otras marcas chinas a un nuevo nivel.