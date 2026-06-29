Robots guía con IA para personas ciegas comienzan a operar en China

El avance tecnológico sigue transformando radicalmente los sectores tradicionales. En la ciudad china de Mianyang, los robots guía Qiming Q2, especialmente diseñados para personas ciegas y con discapacidad visual, han comenzado sus demostraciones oficiales. Se espera que estos dispositivos innovadores reemplacen en el futuro a los perros guía adiestrados. Así lo informa Ixbt.com informa .

El modelo Qiming Q2 está equipado con un conjunto de sensores modernos, incluyendo lidar (localizador óptico), cámara de profundidad, cámara RGB y sensores ultrasónicos. Gracias a estas tecnologías, el robot monitorea el entorno en un radio de 360 grados. Según ixbt.com, el sistema es capaz de detectar escaleras, alcantarillas abiertas, conos de tráfico y otros obstáculos en milisegundos.

Seguridad y navegación inteligente

El robot reconoce no solo obstáculos fijos, sino también peatones en movimiento y vehículos. Al acercarse a semáforos, escaleras o pendientes, el sistema advierte al usuario mediante mensajes de voz. Esto permite que las personas ciegas se desplacen de forma independiente y segura en entornos urbanos.

Una de las mayores ventajas del dispositivo es su modelo local de Inteligencia Artificial (AI). Basta con que el usuario indique el destino para que el robot trace la ruta óptima y comience el acompañamiento. El hecho de no requerir conexión a internet aumenta la seguridad de los datos y la velocidad de respuesta.

El Qiming Q2 puede moverse con fiabilidad en diversos tipos de superficies, incluyendo asfalto, adoquines, césped y terrenos irregulares. También tiene la capacidad de subir y bajar escaleras de forma autónoma, lo cual es de gran utilidad en edificios de varias plantas y pasos subterráneos.

Funcionamiento autónomo y carga

Más de 1,5 horas de funcionamiento continuo con una sola carga;

Retorno automático a la estación de carga cuando la batería está baja;

Interfaz interactiva controlada por comandos de voz;

Sistema de escaneo del entorno en tiempo real.

Las capacidades técnicas del robot incluyen:

Actualmente, se ha habilitado un área especial en Mianyang para probar estos robots. Según los expertos, estos asistentes robotizados eliminan las complicaciones relacionadas con el cuidado y adiestramiento de perros guía, facilitando la adaptación social de las personas ciegas.

En países que atraviesan una rápida transformación digital, la futura implementación de tecnologías inclusivas podría servir para hacer la infraestructura urbana más accesible para personas con discapacidad.