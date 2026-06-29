Agentopia: científicos crean una sociedad digital de 100 agentes de IA

Un grupo internacional de investigadores, liderado por especialistas de la Universidad Fudan de China, ha presentado un sistema único llamado Agentopia. Este proyecto es uno de los experimentos de simulación social más grandes y prolongados en el campo de la inteligencia artificial (AI), que estudia las interacciones de 100 agentes autónomos en un entorno virtual. A diferencia de experimentos anteriores, aquí los personajes de AI no viven solo unos días, sino que llevan una vida completa durante 10 años virtuales. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

El objetivo principal del proyecto Agentopia es encontrar una solución al agotamiento de los datos humanos necesarios para entrenar los modelos de IA. En lugar de alimentar a los modelos con textos preexistentes, los científicos proponen permitirles adquirir experiencia personal dentro de sistemas sociales complejos. Este método mejora significativamente la capacidad de la AI para comprender rasgos humanos y tomar decisiones en situaciones complejas.

Estructura y reglas de la sociedad digital

Cada agente que participa en el experimento tiene su propia biografía, rasgos de personalidad, talentos y metas de vida. Durante la simulación, buscan trabajo, hacen amigos, organizan citas y analizan las consecuencias de sus decisiones. Los investigadores crearon tres mundos diferentes para probar el sistema: un complejo urbano moderno (Apartment), un entorno escolar (Campus) y una academia mágica (Arcane Academy). En cada entorno, los agentes mostraron comportamientos sociales inesperados y no programados.

Como parte del proyecto, se implementó un sistema de evaluación especial llamado Life Reward. En él, el éxito no se mide mediante indicadores técnicos tradicionales, sino a través de tres criterios cercanos al concepto humano de felicidad: estatus social, sentimiento subjetivo de felicidad y bienestar material. De esta manera, la AI aprende no solo a ejecutar tareas, sino a aspirar a tener una "buena vida".

Relaciones sociales y estados emocionales

Curiosamente, en la sociedad digital se observaron situaciones complejas típicas de los seres humanos. Por ejemplo, algunos agentes sufrieron de "agotamiento emocional" (burnout) debido a una comunicación excesiva. Otros renunciaron a trabajos con salarios altos para elegir profesiones menos remuneradas que se ajustaran mejor a sus necesidades psicológicas. Asimismo, se identificó la formación de rituales personales y hábitos de muchos años entre los agentes.

Los resultados de la investigación también mostraron la contradicción entre la carrera profesional y la felicidad. Los agentes centrados únicamente en acumular riqueza, aunque eran materialmente ricos, sintieron una mayor insatisfacción con la vida. Por el contrario, los personajes que dedicaron tiempo a las relaciones sociales y la amistad se sintieron mucho más felices. Según datos de ixbt.com, este experimento ayudó a aumentar el nivel de humanidad de los modelos AI en un 23,7 %.

Agentopia no es un simple simulador como The Sims, sino una nueva etapa en el desarrollo de la inteligencia artificial. Si este concepto se valida, en el futuro los modelos AI podrían dejar de leer textos creados por la humanidad y comenzar a adquirir conocimientos a través de sus propias experiencias de vida virtuales. Esto abriría el camino para que la tecnología sea aún más inteligente y "viva".