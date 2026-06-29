Escasez de gas esencial para la producción de chips en Corea del Sur

En Corea del Sur, uno de los centros mundiales de la industria de los semiconductores, las reservas de dióxido de carbono (CO2) de alta pureza, fundamental para la fabricación de microchips modernos, han disminuido drásticamente. Esta escasez de materia prima podría provocar un aumento de los precios de los chips de memoria y la electrónica no solo para los productores regionales, sino en todo el mundo. Así lo informa Ixbt.com.

Según fuentes fiables del sector citadas por la publicación The Elec, los fabricantes de chips surcoreanos y sus proveedores cuentan actualmente con reservas de gas para menos de un mes. Normalmente, las empresas mantienen una reserva operativa de dos semanas, lo que permite estabilizar la producción durante un mes incluso si hay interrupciones en el suministro. Sin embargo, la disminución de la oferta ha alcanzado un nivel preocupante.

Samsung y SK hynix están en riesgo

Los gigantes tecnológicos de Corea del Sur son los principales consumidores de este gas. Según los datos, Samsung Electronics consume aproximadamente entre 1 800 y 2 000 toneladas de CO2 de alta pureza al mes, mientras que SK hynix consume entre 600 y 700 toneladas. Hasta ahora, esta escasez no ha provocado el cierre de las fábricas, pero ambas empresas intentan aumentar el volumen de compras adicionales.

Los participantes del mercado señalan que, aunque los fabricantes están dispuestos a pagar precios altos por el gas, cada vez es más difícil encontrar volúmenes adicionales en el mercado. Esto indica que podrían producirse interrupciones graves en la cadena de producción.

¿Por qué es tan importante este gas?

El dióxido de carbono de alta pureza se utiliza en el proceso de limpieza supercrítica (supercritical cleaning) de las obleas de semiconductores. En este estado, el CO2 posee propiedades tanto de líquido como de gas simultáneamente. Esta condición única permite eliminar eficazmente las contaminaciones de las estructuras ultrafinas y densas de los chips modernos. Sin esta tecnología, la producción de circuitos integrados de alto rendimiento es casi imposible.

La causa principal de la escasez está relacionada con la reducción de la producción de materia prima. Este gas se obtiene como subproducto del refinado de petróleo, la industria petroquímica y la producción de hidrógeno. La disminución de la capacidad de las plantas petroquímicas en Corea del Sur y la inestabilidad en el suministro de petróleo debido a las tensiones geopolíticas en Oriente Medio han agravado la situación.

Desde principios de 2024, el precio del CO2 licuado ha aumentado aproximadamente un 20 %. Según los expertos, la escasez de gas continuará al menos hasta finales de año. Si la situación no mejora, esto podría provocar un aumento significativo del precio de los módulos de memoria DRAM y NAND en el mercado mundial, lo que a su vez afectaría el precio de los smartphones y ordenadores.