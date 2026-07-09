El proyecto Ollama recauda 65 millones de dólares: una nueva era en el mundo de la inteligencia artificial

La popular plataforma Ollama, diseñada para ejecutar modelos de inteligencia artificial en computadoras locales, ha dado un paso importante en su desarrollo. El fundador y CEO de la empresa, Jeff Morgan, anunció en una entrevista con TechCrunch que se han recaudado 65 millones de dólares en una ronda de inversión de serie B. Esta ronda, liderada por el fondo Theory Venture, demuestra el aumento significativo en el valor y la reputación del proyecto. Así lo informa Techcrunch.com informa .

La plataforma Ollama se lanzó en 2023 y permite a los desarrolladores configurar y ejecutar modelos de inteligencia artificial de código abierto (open-weight models) en sus computadoras personales en cuestión de minutos. Hoy en día, la plataforma ha acumulado más de 176 000 estrellas en GitHub y cuenta con cerca de 17 000 forks, convirtiéndose en una de las herramientas de más rápido crecimiento en la comunidad de TI. Actualmente, el monto total de las inversiones recaudadas por la empresa ha alcanzado los 88 millones de dólares.

Experiencia en Docker e integración de inteligencia artificial

Los fundadores del proyecto, Jeff Morgan y Michael Chiang, no son ajenos al mundo del software. Anteriormente participaron en la creación de la plataforma Docker Desktop y vendieron su startup Kitematic a la empresa Docker. Al igual que Docker revolucionó la portabilidad y la contenedorización de aplicaciones en la nube, Ollama tiene como objetivo liberar a los modelos de inteligencia artificial de las complejidades relacionadas con el hardware.

Según Jeff Morgan, cuando los modelos abiertos comenzaron a aparecer en 2023, su uso era muy difícil para los desarrolladores comunes. Los modelos estaban destinados principalmente a investigadores, y ejecutarlos en un entorno de trabajo estándar causaba muchos obstáculos técnicos. Ollama llenó ese vacío, ofreciendo la capacidad de gestionar redes neuronales complejas a través de una interfaz sencilla.

Grandes resultados y un equipo pequeño

Actualmente, más de 8,9 millones de desarrolladores utilizan los servicios de Ollama cada mes. Lo sorprendente es que el 85 % de las grandes empresas que figuran en la lista Fortune 500 utilizan esta herramienta en sus operaciones. Lo más interesante es que la empresa, con una audiencia tan vasta, cuenta con solo 14 empleados. Esto demuestra cuán alta puede ser la eficiencia de las startups tecnológicas modernas.

La plataforma no solo ofrece uso gratuito, sino también suscripciones de pago para empresas. Los usuarios pueden trabajar con modelos más complejos a través de tarifas de hasta 100 dólares al mes. La singularidad de Ollama radica en que calcula los pagos no por el número de tokens, sino por el tiempo de GPU (procesador gráfico). Este es un sistema mucho más cómodo y transparente para los especialistas que trabajan con grandes volúmenes de datos.

Según los expertos, la popularización de modelos que realizan tareas de agente, como OpenClaw en enero de este año, fue un punto de inflexión para Ollama. Una vez que se supo que los modelos abiertos no son inferiores a los sistemas cerrados (como ChatGPT) para escribir código y resolver problemas complejos, la demanda de potencia de cálculo local aumentó drásticamente. Ollama sigue siendo el puente principal en este proceso.