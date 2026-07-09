Meta comienza a crear imágenes con IA a partir de fotos de Instagram de los usuarios

Meta ha integrado una nueva función de inteligencia artificial llamada Muse Image en sus redes sociales. Esta herramienta permite a los usuarios no solo crear nuevas imágenes, sino también editar fotos existentes e incluso generar contenido publicitario dentro de la propia aplicación. Sin embargo, un aspecto de la nueva tecnología está causando un intenso debate público: el sistema tiene derecho a utilizar fotos personales de perfiles públicos. Así lo informa Techcrunch.com informa. señala.

Con la función Muse Image, cualquier usuario puede etiquetar la foto de otra persona desde su perfil público y utilizarla para crear una nueva imagen con IA. Por ahora, solo las cuentas privadas y los perfiles de usuarios menores de 18 años están excluidos automáticamente de este sistema. En todos los demás casos, terceros pueden modificar o procesar sus fotos utilizando inteligencia artificial.

Problemas de privacidad y seguridad

Según los expertos, esta novedad representa una grave amenaza para la privacidad. El problema principal es que los usuarios no saben que sus fotos están siendo generadas por terceros, ya que el sistema no envía ninguna notificación al respecto. Esto, a su vez, puede dar lugar a situaciones negativas como el acoso, la suplantación de identidad y la edición inapropiada de la imagen de una persona sin su consentimiento.

Según una encuesta realizada por el Pew Research Center, el 35 % de los encuestados expresó su preocupación por este uso a gran escala de la inteligencia artificial. Los escándalos pasados de Meta relacionados con los datos de los usuarios, en particular el caso de Cambridge Analytica y la multa de 5 mil millones de dólares impuesta por la Federal Trade Commission (FTC) en 2019, aumentan las dudas del público.

Medidas de protección de fotos

Si no desea que sus fotos se utilicen para crear modelos de inteligencia artificial, puede tomar varias medidas. Actualmente, la forma más eficaz es cambiar su perfil de Instagram al modo privado. También existe la posibilidad de limitar los derechos de uso del contenido a través de la configuración. En un momento en que los gigantes tecnológicos compiten por implementar nuevas herramientas de IA, es fundamental que los usuarios mantengan el control sobre sus datos.

Según ixbt.com, Meta planea seguir mejorando esta función, pero los abogados y defensores de la privacidad exigen una mayor transparencia por parte de la empresa. Los expertos consideran que el usuario debe saber exactamente cómo y quién utiliza su foto. Hasta el momento, la empresa no ha respondido oficialmente a estas objeciones.