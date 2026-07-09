Meta comienza a crear imágenes con IA a partir de fotos de Instagram de los usuarios

·35·Tecnología
Meta comienza a crear imágenes con IA a partir de fotos de Instagram de los usuarios

Meta ha integrado una nueva función de inteligencia artificial llamada Muse Image en sus redes sociales. Esta herramienta permite a los usuarios no solo crear nuevas imágenes, sino también editar fotos existentes e incluso generar contenido publicitario dentro de la propia aplicación. Sin embargo, un aspecto de la nueva tecnología está causando un intenso debate público: el sistema tiene derecho a utilizar fotos personales de perfiles públicos. Así lo informa Techcrunch.com informa. señala.

Con la función Muse Image, cualquier usuario puede etiquetar la foto de otra persona desde su perfil público y utilizarla para crear una nueva imagen con IA. Por ahora, solo las cuentas privadas y los perfiles de usuarios menores de 18 años están excluidos automáticamente de este sistema. En todos los demás casos, terceros pueden modificar o procesar sus fotos utilizando inteligencia artificial.

Problemas de privacidad y seguridad

Según los expertos, esta novedad representa una grave amenaza para la privacidad. El problema principal es que los usuarios no saben que sus fotos están siendo generadas por terceros, ya que el sistema no envía ninguna notificación al respecto. Esto, a su vez, puede dar lugar a situaciones negativas como el acoso, la suplantación de identidad y la edición inapropiada de la imagen de una persona sin su consentimiento.

Según una encuesta realizada por el Pew Research Center, el 35 % de los encuestados expresó su preocupación por este uso a gran escala de la inteligencia artificial. Los escándalos pasados de Meta relacionados con los datos de los usuarios, en particular el caso de Cambridge Analytica y la multa de 5 mil millones de dólares impuesta por la Federal Trade Commission (FTC) en 2019, aumentan las dudas del público.

Medidas de protección de fotos

Si no desea que sus fotos se utilicen para crear modelos de inteligencia artificial, puede tomar varias medidas. Actualmente, la forma más eficaz es cambiar su perfil de Instagram al modo privado. También existe la posibilidad de limitar los derechos de uso del contenido a través de la configuración. En un momento en que los gigantes tecnológicos compiten por implementar nuevas herramientas de IA, es fundamental que los usuarios mantengan el control sobre sus datos.

Según ixbt.com, Meta planea seguir mejorando esta función, pero los abogados y defensores de la privacidad exigen una mayor transparencia por parte de la empresa. Los expertos consideran que el usuario debe saber exactamente cómo y quién utiliza su foto. Hasta el momento, la empresa no ha respondido oficialmente a estas objeciones.

MetaInstagramInteligencia ArtificialPrivacidadMuse Image
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Los monitores LG y Alienware instalan software publicitario en Windows sin permisoLos monitores LG y Alienware instalan software publicitario en Windows sin permisoHoy, 00:24Slate Auto, respaldada por Jeff Bezos, se asocia con CrayolaSlate Auto, respaldada por Jeff Bezos, se asocia con CrayolaHoy, 00:23El conflicto entre OpenAI y el New York Times: El gigante de la IA acusado de ocultar pruebasEl conflicto entre OpenAI y el New York Times: El gigante de la IA acusado de ocultar pruebasHoy, 00:21Lanzamiento de la función de creación de canales públicos en la mensajería nacional MaxLanzamiento de la función de creación de canales públicos en la mensajería nacional MaxAyer, 23:53La startup Mercor en negociaciones para alcanzar una valoración de 20 mil millones de dólaresLa startup Mercor en negociaciones para alcanzar una valoración de 20 mil millones de dólaresAyer, 23:53OpenAI presenta su nuevo modelo Sol: la seguridad de la IA bajo cuestionamientoOpenAI presenta su nuevo modelo Sol: la seguridad de la IA bajo cuestionamientoAyer, 23:29
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance