Crean en Noruega brazos robóticos con movimientos casi humanos

La empresa noruega 1X ha presentado una nueva generación de brazos robóticos capaces de imitar casi a la perfección los movimientos de las manos humanas. Los desarrolladores señalan que el dispositivo está diseñado para ayudar a las personas en la vida cotidiana y puede realizar tareas complejas y delicadas con gran precisión.

Los vídeos de demostración muestran al robot enroscando una bombilla, recogiendo una uva sin dañarla e incluso ayudando a quitarse una prenda de vestir. Esto demuestra que el dispositivo no solo es potente, sino también capaz de realizar movimientos extremadamente cuidadosos.

Gracias a sensores de alta precisión y a un mecanismo similar al funcionamiento de los tendones de la mano humana, el robot es capaz de sujetar objetos sin dañarlos y realizar tareas minuciosas. Por ello, se planea utilizar esta tecnología en el futuro para tareas domésticas, servicios de cuidado y muchos otros sectores.

Según la compañía, la venta de los brazos robóticos comenzará este año. El precio del dispositivo es de 20 000 dólares, y su uso mediante suscripción costará aproximadamente 500 dólares al mes.