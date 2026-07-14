Jules Koundé reacciona a las palabras de Lamine Yamal: El choque de las estrellas del FC Barcelona

En la antesala de la semifinal de la Copa del Mundo, la rivalidad entre las selecciones de España y Francia se intensifica, no solo en el campo sino también fuera de él. Dos estrellas clave del FC Barcelona, el defensa Jules Koundé y el joven talento Lamine Yamal, se convertirán en rivales en este partido crucial. Antes del encuentro, las audaces declaraciones del jugador de 17 años, Yamal, causaron un gran revuelo en la prensa. Así lo informa Goal.com .

Lamine Yamal, quien brilla con la selección española, afirmó tras la victoria en cuartos de final contra Bélgica que la selección francesa debería tenerles miedo. Según Goal.com, el joven delantero, recordando la superioridad de España en torneos anteriores, expresó su plena confianza en el poder de su equipo. Esto fue interpretado por muchos expertos como una falta de respeto hacia el rival.

Sin embargo, el defensa de la selección francesa, Jules Koundé, intentó calmar la situación al hablar con cariño sobre su compañero de club. Según sus palabras, no hay ningún insulto o menosprecio en lo dicho por Yamal. «No sentimos ninguna falta de respeto por parte de Lamine. Lo conozco muy bien, es simplemente una señal de su confianza en sí mismo y de su motivación adicional», destacó Koundé en la rueda de prensa.

Presión psicológica y lucha táctica en el campo

Las palabras de Yamal, «Si alguien tiene que tener miedo, no somos nosotros, es Francia», fueron recibidas de diversas maneras en el campamento francés. Por ejemplo, el nuevo integrante del Real Madrid, Ibrahima Konaté, respondió a esta provocación de forma más contundente. En su opinión, el equipo no debería prestar atención a tales comentarios y debe centrarse únicamente en preparar el partido manteniendo la humildad.

Koundé, por su parte, señaló que es necesario centrarse más en los aspectos tácticos. Reconociendo que la selección española dirigida por Luis de la Fuente es inigualable en el mundo en cuanto a la posesión del balón, el defensa sugirió que Francia debería cambiar ligeramente su estilo de juego. Para los «Bleus», que suelen apoyarse en una defensa sólida y contraataques rápidos, la tarea principal será romper el ritmo de los españoles.

Este partido de semifinales no será solo una batalla entre dos grandes selecciones, sino también un duelo entre miembros del FC Barcelona. Es seguro que Koundé pondrá toda su habilidad para detener a su joven compañero. El ganador del encuentro entre España y Francia obtendrá el pase a la final, lo que lo convierte en el partido más importante de la temporada para ambos bandos.

Este enfrentamiento también despierta un gran interés entre los aficionados al fútbol, ya que ambas selecciones cuentan con estrellas de clase mundial. Se espera que este partido, que tendrá lugar en Dallas, sea uno de los más intensos del torneo.