Lenovo presenta el mini-PC compacto y potente ThinkCentre neo 50q Gen 6

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Lenovo presenta el mini-PC compacto y potente ThinkCentre neo 50q Gen 6

Lenovo ha ampliado su línea de productos con el mini-PC de nueva generación ThinkCentre neo 50q Gen 6. Este dispositivo destaca por sus dimensiones compactas y un rendimiento sorprendente. A pesar de tener un chasis de solo 1 litro, es capaz de manejar no solo tareas de oficina, sino también juegos modernos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, el nuevo modelo está diseñado para funcionar en posición vertical y horizontal. Las dimensiones del dispositivo son 179 x 183 x 37 mm, con un peso de solo 1,1 kg. Un equipo de este tamaño permite ahorrar un espacio considerable en el escritorio, lo cual es fundamental para oficinas minimalistas modernas y espacios de trabajo en casa.

Procesadores Intel Lunar Lake y capacidades de juego

La principal característica del ThinkCentre neo 50q Gen 6 reside en su hardware interno. El ordenador está equipado con los últimos procesadores de Intel basados en la arquitectura Lunar Lake. Los compradores pueden elegir entre los modelos Core Ultra 5 226V o el más potente Core Ultra 7 256V. Estos chips son conocidos por su eficiencia energética y su alto potencial gráfico.

Aunque este mini-PC no se considera una máquina de juegos profesional, su sistema gráfico integrado puede ejecutar muchos juegos modernos de forma estable con configuraciones mínimas. Esto lo convierte en un dispositivo universal: utilizable para el trabajo durante el día y para el entretenimiento por la noche.

En cuanto a las especificaciones técnicas, cabe destacar que viene equipado con 16 GB de RAM. La particularidad de los procesadores Lunar Lake es que los chips de memoria están situados directamente sobre el sustrato del procesador. Por lo tanto, los usuarios no podrán ampliar la capacidad de la RAM de forma independiente en el futuro.

Conectividad e interfaces

Para el almacenamiento de datos, el dispositivo cuenta con unidades SSD a partir de 512 GB. Además, dependiendo de la configuración del modelo, se admiten los estándares de comunicación inalámbrica Wi-Fi 6 o el último Wi-Fi 7. El conjunto de puertos para conectar periféricos externos también es bastante amplio:

  • Cinco puertos USB-A;
  • Un puerto USB-C;
  • Salidas de vídeo HDMI y DisplayPort;
  • Puerto de red RJ45.
El precio inicial del Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 6 se ha fijado en 1180 dólares. Se espera que este dispositivo atraiga la atención de usuarios empresariales de alto nivel gracias a su compacidad y a las nuevas tecnologías de Intel.

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Abror Shuhratov
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