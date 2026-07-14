Liverpool ahorra millones gracias al acuerdo alcanzado con Arne Slot

El club inglés Liverpool ha logrado un avance financiero inesperado en relación con su ex entrenador, Arne Slot. Se ha revelado que el acuerdo del técnico neerlandés para dirigir a la selección nacional de su país aportará varios millones de libras esterlinas a las arcas del club de Merseyside. Así lo informa Goal.com informa .

Según el periódico De Telegraaf, gracias al acuerdo alcanzado entre la directiva del Liverpool y Arne Slot, se han eliminado todos los obstáculos para que el entrenador asuma el mando de la selección de los Países Bajos. Este traspaso permite al club de la Premier League reducir significativamente los pagos de salario restantes a Slot, ya que el entrenador ocupa oficialmente un nuevo puesto.

Como recordatorio, tras la salida de Arne Slot del Liverpool, el club estaba obligado a pagarle la indemnización estipulada en su contrato. Por lo general, los clubes ingleses siguen pagando el salario de los entrenadores despedidos hasta que encuentran un nuevo empleo. Sin embargo, la colaboración de Slot con la Real Federación de Fútbol de los Países Bajos (KNVB) alivia parcialmente esta carga para el club.

Ahorro financiero y detalles del nuevo acuerdo

Según las estimaciones iniciales, el contrato de tres años firmado por Slot con el Liverpool estaba valorado en un total de 25 millones de libras esterlinas. Su salario en la primera temporada ascendía a 8 millones de libras, cifra que aumentó tras el título de liga. Con el paso del entrenador a la selección nacional, el Liverpool solo podría cubrir la diferencia entre su nuevo salario y su contrato anterior, lo que supone un ahorro importante para el club.

Esta situación difiere de otros casos en la historia del fútbol inglés. Por ejemplo, tras su salida del Manchester United, Louis van Gaal no trabajó en ningún lugar durante un año para poder cobrar la totalidad de su indemnización de 10 millones de libras. Arne Slot, en cambio, prefirió continuar su carrera manteniendo relaciones profesionales.

El técnico neerlandés también había recibido una oferta de otro club inglés, el Fulham. Los londinenses lo consideraban el candidato principal para sustituir a Marco Silva. Sin embargo, Slot prefirió dirigir al equipo nacional de su país antes que hacerse cargo de un club rival en la Premier League, por lo que rechazó la oferta del Fulham.

Actualmente, la KNVB intenta finalizar el nombramiento antes de los partidos de la Nations League contra Alemania en septiembre. La ayuda del Liverpool en este proceso ha sido beneficiosa tanto para el fútbol neerlandés como para el presupuesto del club. Tras un corto pero exitoso periodo con los Reds, Arne Slot está ahora listo para demostrar su filosofía en el escenario internacional.