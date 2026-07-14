Liverpool ahorra millones gracias al acuerdo alcanzado con Arne Slot

·5·Deportes
Liverpool ahorra millones gracias al acuerdo alcanzado con Arne Slot

El club inglés Liverpool ha logrado un avance financiero inesperado en relación con su ex entrenador, Arne Slot. Se ha revelado que el acuerdo del técnico neerlandés para dirigir a la selección nacional de su país aportará varios millones de libras esterlinas a las arcas del club de Merseyside. Así lo informa Goal.com informa .

Según el periódico De Telegraaf, gracias al acuerdo alcanzado entre la directiva del Liverpool y Arne Slot, se han eliminado todos los obstáculos para que el entrenador asuma el mando de la selección de los Países Bajos. Este traspaso permite al club de la Premier League reducir significativamente los pagos de salario restantes a Slot, ya que el entrenador ocupa oficialmente un nuevo puesto.

Como recordatorio, tras la salida de Arne Slot del Liverpool, el club estaba obligado a pagarle la indemnización estipulada en su contrato. Por lo general, los clubes ingleses siguen pagando el salario de los entrenadores despedidos hasta que encuentran un nuevo empleo. Sin embargo, la colaboración de Slot con la Real Federación de Fútbol de los Países Bajos (KNVB) alivia parcialmente esta carga para el club.

Ahorro financiero y detalles del nuevo acuerdo

Según las estimaciones iniciales, el contrato de tres años firmado por Slot con el Liverpool estaba valorado en un total de 25 millones de libras esterlinas. Su salario en la primera temporada ascendía a 8 millones de libras, cifra que aumentó tras el título de liga. Con el paso del entrenador a la selección nacional, el Liverpool solo podría cubrir la diferencia entre su nuevo salario y su contrato anterior, lo que supone un ahorro importante para el club.

Esta situación difiere de otros casos en la historia del fútbol inglés. Por ejemplo, tras su salida del Manchester United, Louis van Gaal no trabajó en ningún lugar durante un año para poder cobrar la totalidad de su indemnización de 10 millones de libras. Arne Slot, en cambio, prefirió continuar su carrera manteniendo relaciones profesionales.

El técnico neerlandés también había recibido una oferta de otro club inglés, el Fulham. Los londinenses lo consideraban el candidato principal para sustituir a Marco Silva. Sin embargo, Slot prefirió dirigir al equipo nacional de su país antes que hacerse cargo de un club rival en la Premier League, por lo que rechazó la oferta del Fulham.

Actualmente, la KNVB intenta finalizar el nombramiento antes de los partidos de la Nations League contra Alemania en septiembre. La ayuda del Liverpool en este proceso ha sido beneficiosa tanto para el fútbol neerlandés como para el presupuesto del club. Tras un corto pero exitoso periodo con los Reds, Arne Slot está ahora listo para demostrar su filosofía en el escenario internacional.

LiverpoolArne SlotPaíses BajosPremier LeagueFichajes
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Jules Koundé reacciona a las palabras de Lamine Yamal: El choque de las estrellas del FC BarcelonaJules Koundé reacciona a las palabras de Lamine Yamal: El choque de las estrellas del FC BarcelonaHoy, 02:55Erling Haaland sobre el Mundial con Noruega: «Fue el viaje más increíble de mi vida»Erling Haaland sobre el Mundial con Noruega: «Fue el viaje más increíble de mi vida»Hoy, 02:18En el punto de mira de Barcelona y Chelsea: la lucha por Fisnik Asllani se intensificaEn el punto de mira de Barcelona y Chelsea: la lucha por Fisnik Asllani se intensificaHoy, 02:11John Terry: Inglaterra es más fuerte que Argentina en cuanto a plantillaJohn Terry: Inglaterra es más fuerte que Argentina en cuanto a plantillaHoy, 01:54Xabi Alonso presentado como entrenador del Chelsea: regreso a la Premier League y una nueva eraXabi Alonso presentado como entrenador del Chelsea: regreso a la Premier League y una nueva eraHoy, 01:52Ruben Amorim quiere llevar a Ederson al Milan: el traspaso al Manchester United fracasóRuben Amorim quiere llevar a Ederson al Milan: el traspaso al Manchester United fracasóHoy, 01:13
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol