Un niño de 6 años dedica sus fines de semana a limpiar las montañas

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Un niño de 6 años dedica sus fines de semana a limpiar las montañas

En China, la noble iniciativa de un padre y su hijo de 6 años ha captado la atención de muchos usuarios en las redes sociales. Cada fin de semana, se dirigen a las montañas para recoger los residuos plásticos dejados por los turistas.

Resulta que este hábito comenzó inicialmente con el objetivo de reducir el uso excesivo del teléfono por parte del niño. Sin embargo, con el tiempo, esta sencilla actividad se convirtió en una tradición familiar que inculca en la práctica al niño la preservación de la naturaleza, la laboriosidad y la responsabilidad ecológica.

Cada vez, el padre y el hijo recorren los senderos de montaña, recogiendo botellas de plástico y otros desechos abandonados en los caminos y áreas de descanso. En uno de sus últimos viajes, lograron recolectar 166 botellas de plástico vacías en casi cuatro horas.

Los residuos recolectados no fueron vendidos. Al contrario, fueron entregados gratuitamente a los trabajadores de limpieza encargados de gestionar los desechos plásticos. Esta iniciativa ha sido recibida con entusiasmo por los usuarios de internet, siendo reconocida por muchos como un ejemplo inspirador para la crianza de los hijos.

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