Vardavar — Una de las fiestas más alegres y vibrantes de Armenia

La fiesta de Vardavar, que se celebra cada verano en Armenia, es considerada una de las tradiciones más vibrantes y alegres del país. En este día, las personas se mojan con agua en las calles para compartir un ambiente festivo.

Vardavar se celebra 14 semanas después de la Pascua y, según las tradiciones cristianas, está vinculada a una festividad religiosa dedicada a la Transfiguración de Jesucristo. Ese día, en casi todas las regiones de Armenia, tanto jóvenes como mayores se rocían agua y expresan buenos deseos.

Los historiadores señalan que las raíces de Vardavar se remontan a épocas anteriores al cristianismo. Según algunas fuentes, la fiesta estaba relacionada con rituales realizados en la antigua época helenística en honor a Afrodita, diosa del amor y la belleza. Más tarde, se fusionó con las tradiciones cristianas hasta adquirir su forma actual.

Hoy en día, Vardavar se celebra no solo como una fiesta religiosa, sino también como una festividad popular. En este día, las calles se llenan de bullicio festivo y los turistas también participan en la tradición de rociar agua junto a los habitantes locales. De esta manera, Vardavar es reconocida en Armenia como una de las fiestas más queridas, que celebra la alegría, la unidad y el espíritu veraniego.