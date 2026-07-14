Vardavar — Una de las fiestas más alegres y vibrantes de Armenia

·5·Mundo
Vardavar — Una de las fiestas más alegres y vibrantes de Armenia

La fiesta de Vardavar, que se celebra cada verano en Armenia, es considerada una de las tradiciones más vibrantes y alegres del país. En este día, las personas se mojan con agua en las calles para compartir un ambiente festivo.

Vardavar se celebra 14 semanas después de la Pascua y, según las tradiciones cristianas, está vinculada a una festividad religiosa dedicada a la Transfiguración de Jesucristo. Ese día, en casi todas las regiones de Armenia, tanto jóvenes como mayores se rocían agua y expresan buenos deseos.

Los historiadores señalan que las raíces de Vardavar se remontan a épocas anteriores al cristianismo. Según algunas fuentes, la fiesta estaba relacionada con rituales realizados en la antigua época helenística en honor a Afrodita, diosa del amor y la belleza. Más tarde, se fusionó con las tradiciones cristianas hasta adquirir su forma actual.

Al aire libre, la gente se divierte rociándose agua con cubos.

Hoy en día, Vardavar se celebra no solo como una fiesta religiosa, sino también como una festividad popular. En este día, las calles se llenan de bullicio festivo y los turistas también participan en la tradición de rociar agua junto a los habitantes locales. De esta manera, Vardavar es reconocida en Armenia como una de las fiestas más queridas, que celebra la alegría, la unidad y el espíritu veraniego.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un niño de 6 años dedica sus fines de semana a limpiar las montañasUn niño de 6 años dedica sus fines de semana a limpiar las montañasHoy, 02:00Aeropuerto turco renovado por 120 millones de dólares para el avión de TrumpAeropuerto turco renovado por 120 millones de dólares para el avión de TrumpHoy, 01:54Construyen una isla de 11 mil millones de dólares en Abu DabiConstruyen una isla de 11 mil millones de dólares en Abu DabiHoy, 00:36Un niño que no pudo contener las lágrimas conquista los corazonesUn niño que no pudo contener las lágrimas conquista los corazonesAyer, 22:09Un turista que buscaba la foto perfecta es atacado por un bisonteUn turista que buscaba la foto perfecta es atacado por un bisonteAyer, 21:54Padres arrestados tras dejar a sus seis hijos en un coche bajo el calorPadres arrestados tras dejar a sus seis hijos en un coche bajo el calorAyer, 19:48
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez